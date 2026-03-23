En plein Ramadan, la Tunisie fait face à une saisie record de bananes et de drogues

Depuis le début du Ramadan, les services douaniers tunisiens, en coordination avec diverses unités de la garde douanière et le bureau des colis postaux, ont intensifié leur lutte contre le trafic de drogues et la contrebande.

Des saisies importantes ont été effectuées à travers le pays, illustrant la vigilance accrue des autorités pour protéger la population et contrôler l’économie informelle durant cette période sacrée.

Opérations douanières renforcées : le Ramadan sous surveillance

Depuis l’amorce du Ramadan, une vigilance accrue est observée au sein des services douaniers tunisiens.

En collaboration avec les unités de la garde douanière et le bureau des colis postaux, ils ont réussi à intercepter d’importantes cargaisons de drogues et de produits de contrebande.

Les opérations ciblées se sont déroulées aux postes frontières de Dhehiba, Melloula et Ras Jedir, ainsi qu’à l’aéroport de Tunis-Carthage.

Les équipes de la garde douanière à Ben Guerdane, Médenine, Sfax, La Soukra ont également participé activement à ces saisies.

Ces efforts conjoints illustrent la détermination des autorités tunisiennes à protéger la population et à contrôler l’économie informelle, particulièrement durant des périodes de forte consommation comme le Ramadan.

Détails des saisies : drogues et marchandises de contrebande

Les saisies effectuées lors de ces opérations sont impressionnantes. Plus de 34,5 kg de cannabis, 2 kg de marijuana, plus de 88 000 comprimés de drogues, 4 250 carrés de LSD et 400 g de cocaïne ont été interceptés.

Ces chiffres témoignent de l’ampleur du trafic de stupéfiants que les autorités tunisiennes s’efforcent de combattre.

À l’aéroport de Djerba-Zarzis, une machine destinée au broyage de marijuana a été saisie, ainsi que des quantités de cannabis et de marijuana pour consommation personnelle.

Ces découvertes soulignent la diversité des moyens utilisés par les contrebandiers pour tenter d’échapper à la vigilance des douaniers.

La contrebande de marchandises : un fléau à combattre

En plus du trafic de drogues, la contrebande de marchandises est également dans le viseur des autorités.

Depuis le début du Ramadan, les douaniers ont saisi près de 16 tonnes de café et 53 tonnes de bananes. Ces produits, destinés à la consommation, sont souvent introduits illégalement sur le territoire tunisien.

Plus d’un million de pièces de feux d’artifice et plus de 64 000 cartouches de cigarettes ont également été interceptées.

Ces saisies démontrent l’efficacité des mesures prises pour contrôler l’économie informelle et protéger la population, notamment durant le Ramadan.