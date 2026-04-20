En pleine CAF CC, l’USMA triomphe en finale malgré les provocations et offre un spectacle à couper le souffle

L’USM Alger a décroché sa place pour une troisième finale continentale, malgré un match tumultueux contre l’OC Safi au Maroc.

Entre envahissement de terrain, agressions et menaces de défaite sur tapis vert, les joueurs algériens ont su tenir bon, arrachant leur qualification grâce à un match nul 1-1 à l’extérieur. Prochain défi : le Zamalek en finale.

Un parcours semé d’embûches pour l’USMA

L’Union Sportive de la Médina d’Alger (USMA) a franchi un obstacle majeur en éliminant l’OC Safi au Maroc, se qualifiant ainsi pour sa troisième finale continentale.

Incidents occurred at Al Masira stadium in Morocco between Olympic Safi and USMA in the CAF Confederation Cup. Fans invaded the pitch, and violence broke out before the match.USMA progressed to the final through an away goal rule after a 1-1 draw. pic.twitter.com/lFIyGd6r1U — #PutSouthAfricansfirst (@Patriot_S_A) April 20, 2026



Ce match n’a pas été sans difficultés, marqué par des incidents graves et des provocations du public marocain qui ont retardé le coup d’envoi de plus d’une heure.



Face à une agression sur la délégation algérienne et la menace d’une défaite sur tapis vert en cas de retrait, les joueurs de l’USMA ont fait preuve de courage et ont choisi de jouer malgré tout. Leur détermination a payé, leur permettant de se hisser jusqu’à la finale.

Comment l’USMA a-t-elle triomphé malgré les provocations ?

Le gardien de l’USMA, Oussama Benbot, a joué un rôle crucial dans cette victoire. Avec six arrêts impressionnants, il a été l’homme du match.

⏱️ FT | #OCSUSMA 1️⃣-1️⃣ ⚽ 45′ Khaldi L’USMA ÉLIMINE L’OCS 🇲🇦 ET FILE EN FINALE ! #CAFCC 1/2 finale retour pic.twitter.com/pM2QcwNQLw — USMA Xtra (@USMAXtra) April 19, 2026



C’est grâce à un penalty de Khaldi dans les arrêts de jeu de la première période que l’USMA a ouvert le score.

Même après l’égalisation de l’OC Safi par Moussa Koné à la 75e minute, l’USMA n’a pas flanché. Sous la houlette de leur entraîneur Lamine N’Diaye, ils ont maintenu un pressing haut. Malgré quelques pertes de balle, ils ont réussi à se qualifier grâce à ce match nul 1-1 à l’extérieur.

L’USMA face à son destin en finale contre le Zamalek

La prochaine étape pour l’USM Alger est un défi de taille : affronter le Zamalek en finale. Cette rencontre marque leur troisième apparition en finale africaine, une réalisation notable pour le club algérien.

Leurs précédentes finales ont été marquées par des hauts et des bas, avec une défaite en Champions League face au TP Mazembe et une victoire en Coupe de la CAF face à Young Africans.

Ces expériences passées seront sans doute cruciales alors qu’ils se préparent à affronter le Zamalek dans ce qui promet d’être un match passionnant.