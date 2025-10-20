En pleine Coupe de la Confédération Africaine, le CRB fait sensation en Guinée avec une performance remarquable à voir en vidéo

En pleine Coupe de la Confédération Africaine, le CRB fait sensation en Guinée avec une performance remarquable à voir en vidéo

Lors du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, le CR Belouizdad a arraché un match nul en Guinée face au Hafia Conakry.


Malgré une composition offensive et un début de match brouillon, les Algériens ont su réagir après l’ouverture du score par l’équipe locale. Le match retour en Algérie s’annonce décisif pour la qualification à la phase de poule.

Le Club de football algérien, le CR Belouizdad (CRB), a créé la surprise lors du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Africaine.


En déplacement en Guinée, ils ont réussi à tenir tête au Hafia Conakry, arrachant un match nul qui a fait sensation. L’entraîneur Sead Ramovic avait opté pour une stratégie audacieuse, alignant une formation très offensive.

Obtenir ce nul à l’extérieur, c’est comme une petite victoire. On sait que chez nous, l’équipe peut faire encore mieux. Faycel, 29 ans, supporter du CRB

En attaque, Farid El Melali, Meziane, Boussouar et Ben Hamouda étaient les titulaires. Malgré un début de match chaotique, le CRB a su réagir rapidement après l’ouverture du score par l’équipe adverse, égalisant grâce à une frappe précise de Khacef.

Comment le CRB a-t-il réagi face à l’ouverture du score par l’équipe locale ?

Le match, jusqu’à présent brouillon, a pris un tournant décisif à la 62e minute. L’équipe locale, dirigée par l’Algérien Lakhdar Adjali, a ouvert le score grâce à Alhassane Camara qui a su profiter d’un centre venu de la droite pour marquer.


Cependant, le CRB n’a pas tardé à riposter. Deux minutes seulement après le but de Camara, Khacef a égalisé pour le CRB suite à une première tentative de Boukerchaoui. Cette réaction rapide a permis au CRB de maintenir le score à 1-1, démontrant ainsi leur résilience et leur combativité.

Quels défis attendent le CRB pour le match retour en Algérie ?

Le score final de 1-1 a démontré la capacité du CRB à réagir face à l’adversité. Cependant, malgré cette belle performance, les Algériens devront redoubler d’efforts lors du match retour sur leur terre natale.

Pour se qualifier à la phase de poule de la compétition, ils devront améliorer leur jeu et faire preuve d’une plus grande maîtrise technique. Le défi est de taille, mais le CRB a déjà prouvé qu’il était capable de relever des défis.

