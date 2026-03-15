En quart de finale de la CAF CC, le CRB fait sensation en arrachant un match nul à Alexandrie, la vidéo fait le buzz

Le CR Belouizdad a tenu tête à Al Masry lors du quart de finale de la Coupe de la Confédération, grâce notamment à une performance remarquable de son gardien Farid Chaâl.

Un match nul obtenu dans les dernières secondes qui maintient le Chabab en course pour une deuxième qualification historique en demi-finale africaine.

Un match nul héroïque pour le CR Belouizdad

Lors du quart de finale de la Coupe de la Confédération, le CR Belouizdad a fait preuve d’une résilience remarquable face à Al Masry.



Malgré une première période difficile, l’équipe algérienne a réussi à obtenir un match nul dans les arrêts de jeu, grâce à une performance exceptionnelle de leur remplaçant, Lotfi Boussouar.

Ce résultat revêt une importance cruciale pour le Chabab, car il maintient leurs chances de se qualifier pour une demi-finale africaine, une première depuis 1996.

Ce match nul héroïque pourrait bien marquer un tournant décisif dans leur parcours en Coupe de la Confédération.

Farid Chaâl, le gardien qui a fait la différence ?

La performance de Farid Chaâl, le gardien du CRB, a été un élément clé de ce match. Il a réussi à repousser deux tentatives de but impressionnantes de Temine et Deghmoum.

Ces arrêts décisifs ont permis au CRB de rester dans la course malgré la pression constante de l’équipe adverse.

🎥 | Le but égalisateur de Lotfi Boussouar à la 90e minute du jeu qui sauve le CRB ! ❤️🤍#CRB #TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/L6V77rADtU — Belouizdad Actus 🇲🇨 (@BZActus) March 14, 2026



En effet, sans ces interventions spectaculaires, le score aurait pu être bien différent. Ces actions ont non seulement maintenu le CRB dans le match, mais ont aussi donné à l’équipe une chance de se battre pour la victoire. La contribution de Chaâl a donc été essentielle pour le CRB lors de cette rencontre.

L’égalisation inattendue de Boussouar : un moment décisif !

Le match a pris une tournure dramatique lorsque Belhocini, après avoir trouvé le poteau, a manqué une occasion en or.

Cependant, ce qui semblait être une déception s’est transformé en opportunité pour Lotfi Boussouar. Suite à une remontée spectaculaire de Benayada et un centre précis de Kaassis, le ballon a été contré.

Benghit a tenté une remise en retrait audacieuse, que Boussouar a maîtrisé avec un contrôle de cuisse habile avant de décocher une frappe du gauche imparable.

Ce but égalisateur inattendu a non seulement galvanisé l’équipe, mais a également eu un impact significatif sur le résultat final du match.