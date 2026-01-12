En Tunisie, le ministère de la Santé met les bouchées doubles pour finaliser le nouveau Code de la Santé

Le ministre de la santé, Mustapha Ferjani, a récemment souligné l’urgence de finaliser le projet du Code de la Santé.

Ce dernier, visant à moderniser et organiser les textes juridiques relatifs à la santé, s’inscrit dans une démarche globale de réforme législative axée sur l’équité et l’efficacité des services de santé.

Mustapha Ferjani, un ministre engagé pour une réforme rapide du Code de la Santé

Cette déclaration a été faite lors d’une réunion avec l’équipe responsable de sa mise en œuvre. Il a souligné que ce projet est crucial et doit être finalisé dans les plus brefs délais.

D’après un communiqué du ministère, cette initiative s’inscrit dans une volonté de réforme législative globale axée sur l’équité, la qualité et la transparence des services de santé.

Le nouveau code vise à regrouper et organiser tous les textes juridiques liés à la santé, tout en les mettant à jour pour suivre les progrès scientifiques et technologiques.

Quels sont les piliers de cette réforme législative majeure ?

Cette réforme législative repose sur quatre principes fondamentaux. Le premier est l’équité, qui vise à garantir un accès égal aux services de santé pour tous les citoyens.

Le deuxième pilier est la qualité, avec l’objectif d’améliorer constamment les soins et les services fournis.

La transparence constitue le troisième pilier, favorisant une communication ouverte et honnête entre les prestataires de soins et les patients.

Enfin, l’efficacité est le dernier principe clé, visant à optimiser l’utilisation des ressources pour obtenir les meilleurs résultats possibles en matière de santé.

Le nouveau Code de la Santé : une réponse aux attentes des citoyens et des professionnels !

Le Code de la Santé a pour ambition de répondre aux attentes des citoyens et des professionnels du secteur.

Il s’agit également d’un outil pour soutenir la justice sanitaire, améliorer la gouvernance du système de santé et renforcer les droits des patients ainsi que ceux des travailleurs du secteur.

Une initiative qui promet une meilleure gestion de notre système de santé.