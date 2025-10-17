En Tunisie, le projet de loi de finances 2026 promet une augmentation des salaires et pensions, un vent d'espoir pour les citoyens.

Une hausse des salaires et des pensions de retraite est prévue par le gouvernement pour les années 2026 à 2028.

2026 Années concernées Les hausses de salaires et de pensions seront appliquées sur trois années : 2026, 2027 et 2028.

Le projet de loi de finances 2026, qui déterminera le montant de ces augmentations, envisage également des mesures pour renforcer le secteur de la santé, notamment en soutenant l’Agence nationale du médicament et des produits de santé. L’examen du texte aura lieu le 16 octobre 2025.

Une hausse des salaires et pensions en vue pour 2026, 2027 et 2028 : quels sont les détails ?

Le gouvernement a annoncé une augmentation des rémunérations dans les domaines public et privé, ainsi que des pensions de retraite pour les années 2026 à 2028. Cette décision est inscrite dans le projet de loi de finances de l’État pour 2026.

#تونس 🇹🇳 : ميزانية بقيمة 63 مليار و 575 مليون دت (21,9 مليار $) لسنة 2026 ، مع مداخيل بقيمة 52 مليار و 560 مليون دت (18,1 مليار $) بعجز 3,8 مليار $ ، تستعد البلاد لرفع رواتب الموظفين في القطاع العام و الخاص و منح المتقاعدين خلال 3 سنوات متتالية 2026 ، 2027 و 2028 !!



Le texte législatif précise que le montant exact de ces hausses sera déterminé par décret. Ce projet de loi comprend également diverses mesures destinées à renforcer le secteur de la santé.

Un soutien renforcé pour le secteur de la santé : comment cela va-t-il se concrétiser ?

Le projet de loi prévoit un appui significatif à l’Agence nationale du médicament et des produits de santé. Cela se traduira par une suspension de la TVA sur les achats locaux de réactifs, solutions, fournitures médicales et équipements destinés au contrôle des médicaments.

Ce bénéfice fiscal sera accordé grâce à un certificat temporaire délivré par l’autorité fiscale compétente. Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’accès aux soins et de renforcer le secteur de la santé.

L’exonération fiscale étendue aux structures sanitaires militaires : quel impact attendu ?

Le projet de loi prévoit également une extension de l’exonération de la TVA et des droits de douane. Cette mesure, déjà en place pour les équipements médicaux importés par les hôpitaux et les cliniques, sera désormais applicable aux structures sanitaires militaires.

16 000 Équipements concernés Ce chiffre représente le nombre d’équipements médicaux pouvant bénéficier des exonérations fiscales pour améliorer le secteur de la santé.

Cette initiative devrait permettre d’améliorer l’équipement et donc la qualité des soins dans ces structures. Elle s’inscrit dans le cadre plus large des efforts du gouvernement pour renforcer le secteur de la santé.