En voyage à Pullman, des ingénieurs de la STEG s’immergent dans l’univers des réseaux électriques intelligents américains

Un voyage d’étude pour les ingénieurs de la STEG aux États-Unis

En novembre 2025, un groupe d’ingénieurs de la STEG, l’entreprise tunisienne d’électricité et de gaz, a effectué un voyage à Pullman, situé dans l’État de Washington aux États-Unis.

L’objectif de ce déplacement était d’étudier comment les avancées technologiques américaines peuvent optimiser les réseaux électriques intelligents.


Ce voyage s’inscrit dans le cadre du projet Smart Grid, financé par les États-Unis. Ce projet vise à promouvoir des équipements capables de détecter et de prévenir les pannes électriques tout en protégeant le réseau.

Les ingénieurs ont ainsi pu découvrir les solutions technologiques mises en œuvre sur place et les méthodes de gestion intelligente de l’électricité.

Smart Grid : Quel impact sur la gestion des pannes électriques ?

Le projet Smart Grid a pour objectif d’améliorer la détection et la prévention des pannes électriques. Il promeut l’utilisation d’équipements innovants, capables de protéger efficacement le réseau.

Cette immersion nous a montré comment une détection précoce des pannes peut transformer la stabilité d’un réseau. Voir ces technologies appliquées sur le terrain nous motive vraiment à accélérer la modernisation en Tunisie.Djawed, 32 ans, ingénieur en instrumentation

Ces technologies permettent une gestion plus intelligente de l’électricité, augmentant ainsi la fiabilité et la sécurité du réseau électrique.

Les ingénieurs tunisiens ont pu observer ces solutions technologiques en action lors de leur visite aux États-Unis. Cette expérience illustre l’importance de la coopération internationale et de l’échange de savoir-faire dans le domaine de l’électricité pour moderniser les réseaux nationaux.

Des solutions technologiques américaines pour un réseau tunisien plus fiable !

Lors de leur visite, les ingénieurs tunisiens ont étudié diverses solutions technologiques américaines.

Ces dernières, appliquées sur le terrain, permettent une gestion intelligente de l’électricité, contribuant ainsi à renforcer la fiabilité et la sécurité du réseau électrique tunisien.

Cette coopération internationale souligne l’importance de l’échange de savoir-faire dans le domaine de l’électricité. Elle ouvre la voie à la modernisation du réseau national, rendue possible grâce à l’adoption de ces technologies innovantes.

