Encore une mésentente entre les célébrités – Au tour de Malek Djeriou de sortir ses menaces

Ces dernières semaines ont été animées par les joutes verbales entre influenceuses. Ces dernières s’envoient ici et là des piques sur les réseaux sociaux, si cela n’a rien de très grave, la situation pourrait dégénérer.

Les clashs s’accumulent et les esprits s’échauffent, pour certains d’entre elles, elles ne font que se défendre face aux attaques camouflées des uns et des autres. C’est le cas de la comédienne Malek Djeriou, qui se sent dans le collimateur de certaines influenceuses, qui selon elle, lancent des attaques à peine voilées.

C’est de bonne guerre que la célèbre comédienne se prête à l’exercice et répond à ses détracteurs. Habitué à crever l’écran par ses prestations humoristiques, c’est sur un tout autre ton que la comédienne se met en scène sur une vidéo parue sur son Instagram. Et elle n’y est pas allée de main morte.

Malek Djeriou, remet les pendules à l’heure

Pour répondre aux attaques de ses détracteurs, en l’occurrence trois influenceuses, quoi de mieux que leur terrain de jeu, les réseaux sociaux. En effet, c’est sur ces plateformes que les créateurs de contenus partagent les différents aspects de leurs vies et les clashs aussi.

Malek Djeriou, a donc choisi le réseau social Instagram pour répondre devant ses millions d’abonnées. Elle en a profité pour vanter le mérite de sa réussite qui “contrairement à eux a été possible grâce au peuple” et d’ajouter, qu’elle au moins, n’a pas besoin d’exposer son corps à une autre personne que son époux pour réussir.

Un message certainement visé, même si la comédienne n’a pas voulu citer de noms. Reste à espérer que la situation ne dégénère pas, car l’artiste n’hésitera pas à en venir aux mains, elle qui menace de “leur arracher les cheveux”.