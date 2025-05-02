Énergie : Naturgy courtisé par les Émiratis, renforce son alliance stratégique avec Sonatrach

L’énergie est un secteur en constante évolution, où les alliances stratégiques sont essentielles pour rester compétitif. C’est dans cette optique que Naturgy, acteur majeur de l’industrie énergétique, attire l’attention des Émirats Arabes Unis et renforce parallèlement son partenariat avec Sonatrach, le géant pétrolier algérien. Cette dynamique témoigne de la volonté de Naturgy de diversifier ses relations internationales et d’optimiser sa position sur le marché mondial de l’énergie.

Découvrez dans cet article les détails de ces mouvements stratégiques et leurs implications potentielles pour l’avenir de l’entreprise et du secteur énergétique dans son ensemble.

Renforcement des liens entre Naturgy et Sonatrach : une rencontre stratégique pour le marché du gaz naturel

Francisco Reinas, PDG de l’opérateur espagnol Naturgy, a rencontré Rachid Hachichi, son homologue à la tête du géant gazier algérien Sonatrach, le 28 avril dernier à Alger. Cette rencontre avait pour objectif principal de consolider leur partenariat existant, en particulier dans le secteur de la commercialisation du gaz naturel.

En effet, Naturgy est le premier importateur de gaz algérien en Espagne, détenant 49% des parts de Medgaz, le gazoduc reliant directement l’Algérie à l’Espagne, dont Sonatrach est actionnaire majoritaire avec 51%. Cette réunion intervient dans un contexte où Naturgy, convoité par les Émiratis de Taqa d’Abu Dhabi, cherche à renforcer ses liens avec Sonatrach.

Le gazoduc Medgaz, un atout stratégique pour Naturgy et Sonatrach

Le gazoduc Medgaz joue un rôle crucial dans le partenariat entre Naturgy et Sonatrach. Avec une capacité annuelle de 8,2 milliards de m³, ce gazoduc assure la liaison directe entre l’Algérie et l’Espagne via la Méditerranée. Naturgy détient 49% des parts de la société qui gère Medgaz, tandis que Sonatrach en possède la majorité avec 51%.

Cette infrastructure est d’une importance stratégique pour les deux entreprises, permettant à Naturgy d’être le principal acheteur du gaz algérien en Espagne. Par ailleurs, Naturgy envisage de développer d’autres projets avec Sonatrach, renforçant ainsi leur coopération dans le secteur énergétique.

Des ambitions communes pour Naturgy et Sonatrach dans le secteur énergétique

Outre la consolidation de leur partenariat dans le domaine du gaz naturel, Naturgy et Sonatrach envisagent d’élargir leur coopération à d’autres secteurs énergétiques. Francisco Reinas, PDG de Naturgy, a exprimé sa volonté de développer de nouveaux projets avec Sonatrach, notamment dans les domaines du pétrole et des énergies renouvelables.

Cette ambition commune s’inscrit dans un contexte de transformations majeures du paysage énergétique mondial. Par ailleurs, suite à l’échec de la tentative de rachat de Naturgy par le fonds émirati Taqa d’Abu Dhabi, Sonatrach et Naturgy ont signé un nouvel accord sur les prix du gaz, renforçant ainsi leur relation stratégique.