Energie renouvelable 2021 : Découvrez la place de l’Algérie dans le classement des pays producteurs arabe

Dans un contexte de réchauffement climatique, la plupart des pays se ruent vers les énergies vertes. Si ce domaine est dominé par les pays riches, presque tous les pays du monde font la course pour améliorer leurs sources d’énergies.

Les pays du continent africain n’en font pas exception. En effet, étant le continent le plus riche en ressources de toutes sortes et un des plus grands en superficie, il est primordial de préserver l’environnement de ce dernier.

L’Algérie, quant à elle, n’est pas en reste, et malgré l’augmentation de l’exploitation de son sous-sol en hydrocarbures, le pays affiche un bon niveau de production d’énergie verte sur le continent. D’ailleurs, un classement datant de 2021 affiche le pays en tête de liste.

La British Petroleum a publié une grille de classification des pays africain à forte production d’énergie verte. L’Égypte occupe la première place avec une production de 10,5 térawatts par heure d’énergie renouvelable. L’Algérie se situe en 5e position derrière le Maroc (2e), les Émirats Arabes Unis (3e) et l’Arabie Saoudite (4e).

Selon ce classement, le pays produit 0,7 térawatt, soit une baisse de 2,4 % par rapport à l’année précédente.

Toutefois, le pays pourrait faire plus d’effort. L’Algérie est le plus vaste pays d’Afrique et dispose d’un vaste désert qui pourrait être exploité pour l’énergie photovoltaïque. De plus, le pays dispose d’un très grand littoral et de région montagneuse parcouru de plusieurs fleuves. Étendu sur plus de 1 200 km, le littoral permettrait la production d’énergie maritime importante.

Le pays a déjà pris l’initiative d’ouvrir sa première mosquée verte afin d’avancer dans ce sens.

À la lumière du plan stratégique visant à la transition vers l'énergie propre et la promotion des projets de l'énergie renouvelable, le gouvernement algérien a déposé les jalons du projet de la première mosquée verte en Algérie opérant avec l'énergie renouvelable…

Par ailleurs, le potentiel photovoltaïque du pays serait estimé à 2,6 millions de térawatts/heure. Une quantité élevée quand on connaît la consommation d’électricité au niveau mondiale.