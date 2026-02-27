Enfidha s’apprête à accueillir un port en eaux profondes, une aubaine pour l’emploi avec 52 000 postes à la clé

Le Conseil ministériel restreint tunisien a récemment examiné un ambitieux projet stratégique visant à transformer Enfidha en un hub commercial régional.

Ce projet, qui comprend un port en eaux profondes et une zone de services économiques et logistiques, pourrait créer environ 52 000 emplois et positionner la Tunisie comme un centre logistique majeur en Méditerranée.

Enfidha, le potentiel futur carrefour commercial de la Tunisie

Le projet ambitieux du port en eaux profondes et de la zone de services économiques et logistiques à Enfidha a été récemment examiné par le Conseil ministériel restreint.

Ce plan stratégique vise à métamorphoser la Tunisie en un hub commercial régional majeur. Le port, s’étendant sur 3 000 hectares dont 1 000 dédiés au port lui-même et 2 000 à la zone logistique industrielle, est conçu pour accueillir des navires de grande taille.

La zone logistique industrielle sera connectée aux réseaux routiers, autoroutiers et ferroviaires, assurant ainsi une fluidité dans les échanges commerciaux.

Il ambitionne de renforcer le commerce international, la compétitivité nationale et de positionner la Tunisie comme un acteur clé de la logistique en Méditerranée.

Un port géant pour accueillir les navires du monde entier

Cette infrastructure permettra d’optimiser les échanges commerciaux et de positionner la Tunisie comme un centre logistique majeur en Méditerranée.

52 000 emplois à la clé : une aubaine pour l’économie tunisienne ?

Une véritable opportunité pour l’économie tunisienne qui pourrait ainsi se distinguer sur la scène internationale.