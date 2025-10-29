Enfin une victoire pour le Paradou, M’Bolhi s’incline dans un match palpitant de la Ligue 1

Après un début de saison difficile, le Paradou AC (PAC) a enfin renoué avec la victoire en Ligue 1 Mobilis face à l’ES Mostaghanem.

Cette victoire cruciale, orchestrée par le nouvel entraîneur Sofiène Hidoussi et marquée par les performances remarquables du gardien Raïs M’Bolhi et de l’attaquant Ramdaoui, permet au PAC de quitter la dernière place du classement.

Le Paradou AC renverse la vapeur : une victoire inattendue !

La Ligue 1 Mobilis a été le théâtre d’un retournement de situation spectaculaire. Le Paradou AC, après un début de saison désastreux marqué par sept défaites consécutives et un match nul inaugural, occupait la dernière place du classement.

Même à 39 ans, la légende Rais Mbolhi n'a rien perdu de son agilité ! Quel magnifique arrêt face au Paradou AC !



Cette série noire avait conduit au départ de Dziri Bilel, remplacé par Sofiène Hidoussi. Contre toute attente, le PAC a réussi à inverser la tendance lors de sa rencontre avec l’ES Mostaghanem.

Sur leur terrain du 20 août, les joueurs du Paradou ont su faire preuve de détermination et de talent pour arracher une victoire cruciale qui leur permet de quitter la zone de relégation.

Changement d’entraîneur et performance remarquable : les clés du succès ?

Le remplacement de Dziri Bilel par Sofiène Hidoussi semble avoir insufflé un nouvel élan au PAC. Le nouveau coach a su redynamiser l’équipe, malgré le contexte difficile.

On commençait à désespérer, mais cette victoire redonne espoir. On sent que quelque chose a changé depuis l’arrivée du nouvel entraîneur. L’équipe joue avec plus d’envie et ça fait plaisir à voir.

Mayas, 29 ans, supporter du Paradou AC

Parallèlement, la performance exceptionnelle du gardien Raïs M’Bolhi a été un atout majeur pour le Paradou AC.

M’Bolhi s’est illustré par un arrêt spectaculaire à la 20ème minute, privant ainsi Mostaghanem de l’ouverture du score.



De son côté, l’attaquant Ramdaoui a montré une progression notable, malgré l’absence de but lors de ce match. Ces éléments combinés ont contribué à cette victoire inattendue.

Quel avenir pour le Paradou AC et l’ES Mostaghanem après ce match décisif ?

Cette victoire (1-0) est une bouffée d’oxygène pour le Paradou AC qui quitte enfin la dernière place du classement.

Cependant, le chemin vers le maintien reste semé d’embûches, le premier non-relégable étant à trois points. Le PAC doit donc continuer sur cette lancée et travailler dur pour combler cet écart.

Gooooooal, Abdelkader Mohamed islam (2004) ouvre le score pour le Paradou AC à la 74 ème minute de jeu face à ES Mostaganem ! Quelle splendide frappe ! Rais Mbolhi n'y a strictement rien vu.



Quant à l’ES Mostaghanem, c’est un troisième revers consécutif qui les relègue à une position moyenne, à la 11ème place du classement.

Cette série de défaites soulève des interrogations sur leur capacité à rebondir dans les prochains matches.