Une crise de logement a été remarquée en Algerie depuis des années. Pour y faire face, l’Etat présente une solution : Le programme de logement promotionnel libre ou LPL.

Comment s’inscrire au Programme de Logement Promotionnel libre ?

L’Etat Algérien a fait appel à l’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière ou ENPI pour la mise en œuvre du projet. Par le biais de sa page Facebook officielle, l’entreprise ENPI fait appel à toutes les personnes intéressées par l’offre. Selon l’entreprise, voici les démarches à suivre :

les intéressés sont invités à s’inscrire en ligne par l’intermédiaire du site officiel de l’ENPI ; les intéressés doivent envoyer leur demande par voie électronique uniquement.

Ceux qui désirent en savoir plus sont invités à consulter le site web de l’ENPI : http://www.enpi.dz

L’entreprise stipule également que seuls ceux qui habitent aux environs de Wilaya d’Alger peuvent s’inscrire au niveau du site web de l’entreprise en suivant la démarche précédente.

L’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière précise qu’afin de valider cette inscription, d’autres documents sont à fournir. A savoir :

une copie de la carte d’identité nationale un extrait de naissance.

ENPI encourage les personnes voulant bénéficier de cette offre à ne pas s’inscrire tardivement. Notons que cette inscription a débuté le 05 juin 2022, à 14h.

En effet, le nombre de logements à distribuer est de l’ordre de 202 seulement, largement inférieur à la demande. Ainsi, le nombre des bénéficiaires dépend de la disponibilité des quotas.

Qui sont les bénéficiaires ?

L’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière informe, à travers sa page officielle, que ces 202 logements se situent notamment dans la capitale à Saïd Hamdine et à Bir Mourad Raïs. Ainsi, les principaux bénéficiaires sont les Wilayas.

Selon les informations fournies par l’entreprise, les citoyens algériens concernés sont ceux qui vivent près de Wilayas, et le centre du pays.

Ceux qui habitent dans les wilayas de l’ouest sont touchés par le projet, comme Tiaret, et particulièrement ses deux sites : Frenda et celui du centre-ville. Oran est également concernée puisque l’ENPI lui a réservé 5 sites résidentiels au sein de ce programme LPL. Tlemcen est aussi parmi les bénéficiaires, avec plus de 12 sites.

Ceux qui résident dans le centre du pays bénéficient aussi du projet, à savoir : Tizi Ouzo, Wilayas de Tipaza, Ain Defle, Blida, Bordj Bou Arréridj et Béjaia.

Sans oublier ceux qui habitent à l’est, comme le Wilaya de Batna, ainsi que Skikda, Jijel, Oum Ibouagui, Tbessa, et Taref.