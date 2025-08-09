Enquête de conjoncture : les révélations surprenantes de Bank Al-Maghrib pour 2025

L’économie marocaine est au cœur de toutes les attentions. Les prévisions de Bank Al-Maghrib, la banque centrale du Maroc, sont toujours attendues avec impatience par les acteurs économiques et financiers. Cette année, l’institution a dévoilé des révélations surprenantes lors de son enquête de conjoncture. Quels sont ces éléments inattendus qui pourraient bouleverser le paysage économique du royaume ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article, en décryptant les grandes lignes de cette enquête de conjoncture 2025 de Bank Al-Maghrib.

Restez connectés pour une analyse approfondie de ces nouvelles données économiques.

État du climat des affaires et des conditions d’approvisionnement dans l’industrie

Les résultats de l’enquête trimestrielle de Bank Al-Maghrib pour le deuxième trimestre 2025 révèlent une perception générale positive du climat des affaires dans l’industrie. En effet, 71% des industriels ont qualifié ce climat de « normal », tandis que seuls 16% l’ont jugé « défavorable ».

Par ailleurs, les conditions d’approvisionnement sont considérées comme « normales » par une large majorité (87%) des acteurs du secteur. Ces chiffres témoignent d’une certaine stabilité dans l’industrie, malgré quelques difficultés rencontrées par une minorité d’entreprises.

Stagnation des effectifs et hausse des coûts de production : impact sur l’industrie

Le rapport de Bank Al-Maghrib indique une stagnation des effectifs dans 78% des entreprises industrielles, tandis que 18% ont signalé une augmentation. Cette tendance devrait se maintenir dans les trois prochains mois selon 83% des répondants. Par ailleurs, une préoccupation majeure réside dans l’évolution des coûts unitaires de production.

En effet, 57% des industriels ont constaté une stagnation, tandis que 28% ont noté une hausse. Cette augmentation des coûts pourrait peser sur la rentabilité des entreprises, d’autant plus si elle n’est pas compensée par une hausse des prix de vente ou une amélioration de la productivité.

Trésorerie, financement bancaire et coût du crédit : une situation globalement stable

La trésorerie des entreprises industrielles est jugée « normale » par 77% des répondants à l’enquête de Bank Al-Maghrib. L’accès au financement bancaire ne semble pas poser de problème majeur, avec 80% des industriels le qualifiant de « normal ». Le coût du crédit, quant à lui, est perçu comme stable par 74% des participants.

En ce qui concerne les prévisions pour le prochain trimestre, les dépenses d’investissement devraient augmenter dans la plupart des branches industrielles, sauf dans la chimie et parachimie où une stagnation est attendue. Ces données suggèrent une certaine confiance des industriels dans la stabilité financière à court terme, malgré les défis liés aux coûts de production.