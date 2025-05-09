Enquête inédite sur la famille : le HCP dévoile ses nouvelles investigations pour 2025

Le Haut Commissariat au Plan (HCP) vient de lever le voile sur ses nouvelles investigations concernant la famille pour l’année en cours. Cette enquête inédite promet d’apporter un éclairage nouveau sur les dynamiques familiales, les tendances actuelles et les défis à venir. Un travail de recherche approfondi qui s’inscrit dans une volonté de mieux comprendre et anticiper les transformations sociétales.

Restez connectés pour découvrir les résultats de cette étude passionnante menée par le HCP, véritable baromètre des évolutions de la famille marocaine.

Le HCP lance l’Enquête nationale sur la Famille 2025

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) du Maroc a entamé les travaux de collecte pour l’Enquête nationale sur la Famille 2025, qui se poursuivront jusqu’à fin septembre. Cette enquête, réalisée trente ans après la première édition de 1995, cible un échantillon représentatif de 14.000 ménages, couvrant à la fois les milieux urbain et rural dans toutes les régions du royaume.

L’objectif est de recueillir des informations sur la structure, l’organisation et les dynamiques des familles marocaines afin d’évaluer leur impact sur les comportements démographiques, socio-économiques et culturels de la population.

Comprendre les transformations de la famille marocaine

L’enquête vise à déchiffrer les mutations que subit la famille marocaine et à évaluer leurs conséquences sur les comportements démographiques, socio-économiques et culturels des citoyens. Les données recueillies serviront également à alimenter une base de données intégrée pour soutenir l’élaboration de politiques publiques dans divers domaines tels que le développement social, la solidarité intergénérationnelle, l’éducation, le logement et l’égalité des chances.

Le HCP, garant de la confidentialité des informations personnelles collectées, appelle à une participation massive des ménages pour assurer le succès de cette opération nationale. Les résultats contribueront à une meilleure compréhension des réalités familiales au Maroc et à l’élaboration de politiques familiales répondant aux besoins concrets de la population.

Implications pour les politiques publiques

Les informations recueillies par cette enquête seront essentielles pour soutenir l’élaboration de politiques publiques dans des domaines clés tels que le développement social, la solidarité intergénérationnelle, l’éducation, le logement et l’égalité des chances. En fournissant une image précise des réalités familiales au Maroc, ces données permettront d’orienter les politiques familiales vers les besoins réels de la population.

Le HCP souligne l’importance de la participation des ménages à cette enquête, dont les résultats contribueront à une meilleure compréhension des dynamiques familiales marocaines et à l’élaboration de politiques adaptées aux défis actuels.