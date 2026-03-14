Epson mise sur l’égalité des sexes pour booster sa performance, une stratégie payante ?

Célébrant la Journée internationale des droits des femmes, Epson met en lumière l’engagement féminin dans le secteur technologique.

Avec près de la moitié des postes de management occupés par des femmes dans la région META-CWA, l’entreprise souligne l’importance de la diversité pour stimuler la performance et la croissance responsable.

Natalie Harrison, Directrice Marketing Epson META-CWA, partage sa vision du leadership féminin et de l’innovation dans ce domaine.

Epson et l’engagement féminin dans la technologie : une alliance pour l’égalité des sexes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Epson a mis en lumière le rôle crucial des femmes dans le secteur technologique.

Cette entreprise mondiale, reconnue pour ses solutions d’impression et de projection, place la diversité et l’inclusion au cœur de sa stratégie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Epson Maroc (@epsonmaroc)



En effet, près de la moitié des postes de management dans la région META-CWA sont occupés par des femmes, illustrant ainsi un engagement fort en faveur du leadership féminin.

Natalie Harrison, Directrice Marketing Epson META-CWA, est un exemple parfait de cette ambition. Son parcours professionnel illustre la volonté d’Epson de valoriser les talents féminins et de faire de la diversité un moteur stratégique de croissance.

Elle partage sa vision du leadership féminin et de l’innovation dans l’industrie technologique, soulignant l’importance de l’inclusion, de la performance et de l’innovation responsable.

La diversité, un levier de performance chez Epson ?

Dans la région META-CWA, les femmes représentent 57 % des diplômés en STEM et plus d’un tiers des start-ups technologiques sont fondées par elles.

Cependant, elles n’occupent encore qu’environ 20 % des postes dans le secteur technologique. Cette disparité souligne l’importance de l’action continue pour encourager les femmes à s’orienter vers les carrières technologiques et leur garantir un accès équitable aux postes de leadership.

Epson est convaincue que la diversité renforce le leadership et la performance organisationnelle. En encourageant les femmes à être audacieuses et à saisir les opportunités dans le secteur technologique, Epson aspire à réduire cet écart et à construire un environnement où les talents peuvent s’épanouir.

Epson, Shakira et le Maroc : une stratégie marketing digital-first orientée performance !

Le partenariat d’Epson avec Shakira illustre parfaitement l’engagement de l’entreprise en faveur de l’éducation, de la créativité et de l’émancipation des jeunes générations.

Cette collaboration repose sur un engagement commun pour utiliser la connaissance et la technologie comme outils d’émancipation. Au Maroc, les organisations cherchent de plus en plus à adopter des solutions technologiques éco-énergétiques, économiques et durables.

Le marketing chez Epson est résolument digital-first et orienté performance. La localisation des messages est essentielle pour adapter les stratégies aux réalités culturelles, linguistiques et économiques de chaque marché. Ainsi, Epson s’efforce de répondre aux besoins spécifiques du marché marocain tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales.