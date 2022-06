L’équipe d’Algérie sera-t-elle dans Fifa 2023 ?

Qui d’ entre vous n’a jamais joué au jeu vidéo EA SPORTS FIFA et endossé le rôle de Lionel Messi ou celui de Cristiano Ronaldo ?

Il est fort à parier que les férus du ballon rond y ont tous déjà au moins joué une fois en portant fièrement les couleurs de leur équipe préférée.

Pour la nouvelle édition du jeu prévue sortir vers la fin de cette année, les éditeurs réservent des surprises aux passionnés. Les détails ci-dessous:

Le retour de l’équipe d’Algérie

Bonne nouvelle pour les supporters des Fennecs d’Algérie ! En effet, d’après certaines sources, Electronic Arts, l’éditeur du célèbre jeu vidéo, prévoit de réintégrer l’équipe d’Algérie parmi les sélections pour l’édition 2023.

FIFA 24 will be called ‘EA SPORTS FC’ The next game will still be called ‘FIFA 23’pic.twitter.com/kHSPAb4sQT — EA SPORTS FC – FIFA 23 News (@FIFA23Game) May 10, 2022

Pour rappel, cette équipe avait deux apparitions dans le jeu Fifa : en 2010 et en 2014, pour les éditions dédiées à la Coupe du Monde.

De nouvelles sélections en lice

Parmi les autres nouveautés, d’autres sélections issues du continent africain pourraient également être ajoutées dans le prochain EA SPORTS FIFA 2023.

Il s’agirait de celles du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Nigéria, de l’Egypte, du Ghana et du Maroc.

Cette innovation ravirait d’autant plus les joueurs qui se régaleront en s’imaginant dans les plus grandes équipes du football africain.

Electronic Arts, parmi les leaders mondiaux du divertissement numérique interactif

Pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, Electronic Arts est une société basée aux Etats-Unis d’ Amérique et fait partie des leaders en matière de développement et d’édition de jeux et de contenus en ligne pour ordinateurs, consoles et appareils mobiles.

EA compte à son actif de nombreux jeux dont les plus connus sont Les Sims (simulation de vie), Need for Speed (courses de voiture), F1 (jeux de Formule 1 comme son nom l’indique), Battlefield (jeu vidéo de tir à la 1ère personne).

Pour en revenir à l’EA Sports FIFA, tout cela reste pure spéculation pour l’ instant. Pour avoir confirmation de toutes ces informations et profiter du jeu, les passionnés devront prendre leur mal en patience et attendre le prochain opus, qui, comme indiqué précédemment, sortira vers Septembre 2022 !