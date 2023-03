Équipe d’Algérie de football – Le revirement de situation inattendu de Houssem Aouar

L’équipe d’Algérie a beaucoup retenu l’attention depuis sa défaite contre le Cameroun au mois de mars, et Houssem Aouar en est le principal intéressé. Beaucoup attendaient sa venue prochaine dans les rangs des Fennecs, mais un événement imprévu a tout changé ! Selon Ishaq Chebli, spécialiste du football algérien, Aouar a fait une étrange requête à Djamel Belmadi quelques jours avant le rassemblement de l’équipe. Le milieu de terrain lyonnais a demandé au sélectionneur de retarder sa première sélection, préférant attendre septembre pour rejoindre l’effectif algérien plutôt que maintenant.

Cette demande n’est pas anodine : elle est dû à certains « pépins » qui font que Houssem ne peut pas donner son meilleur dans l’immédiat. En effet, Les Verts ont besoin de mieux profiter du talent du joueur de 20 ans, qui va bien entendu changer sa nationalité sportive pour soutenir le pays où il a grandi.

Cette histoire doit certainement ravir bon nombre de supporters algériens dont le cœur balance entre le club français et le pays natal. D’ailleurs, le jeune milieu de terrain a eu plusieurs occasions de faire le bon choix entre les deux camps. Pendant le confinement, en 2020, Houssem Aouar s’était engagé à aider financièrement des familles algériennes en difficultées afin de leur permettre de vivre dignement durant cette période difficile. Son implication envers les Algériens n’ont fait que renforcer le désir des supporters de voir le joueur s’engager avec le pays.

Maintenant, l’attente autour d’Aouar prend fin lorsque les supporters algériens verront leur héros rejoindre l’effectif des Verts en septembre 2023. Mais alors, quelles sont les conséquences de ce revirement ? Quelle sera la contribution du milieu de terrain à l’équipe d’Algérie ?

Les conséquences du revirement

Tout d’abord, le revirement d’Houssem Aouar a clairement mis en lumière la volonté du joueur de se concentrer pleinement sur sa carrière, et de jouer à son meilleur niveau lorsqu’il rejointra l’équipe nationale. Cela signifie que cet acte a non seulement prouvé son désir de donner le meilleur de lui-même, mais aussi que le jeune homme place la victoire d’Algérie avant tout.

De plus, le fait qu’il soit patient et planifié sa phase d’intégration à l’équipe nationale aura sûrement des répercussions positives sur la santé physique et mentale du joueur. Houssem Aouar aura toujours recours aux conseils avisés de son entourage, à commencer par Rudi Garcia et son staff technique, pour garantir qu’il sera à 100% de ses capacités lorsqu’il endossera le maillot des Verts. Sans compter que, le joueur de 20 ans aura amplement le temps de s’adapter à l’effectif de Riyad Mahrez, ce qui lui permettra d’être opérationnel rapidement.

La carrière prometteuse d’Aouar

Malgré son jeune âge, Houssem Aouar est en fait déjà un vétéran expérimenté. Joueur polyvalent capable d’offrir une puissance offensive et une solidité défensive, il possède déjà une impressionnante palmarès à son actif.

🚨 Milan est toujoirs en négociations pour signer Houssem Aouar librement cet été. Le milieu lyonnais n’a pas encore conclu d’accord avec un autre club.@MatteMoretto pic.twitter.com/mCqefiu7C1 — Milan Actu 🏆 (@MilanActuFR) March 11, 2023

Ses performances à l’OL

Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais en 2017, le jeune milieu de terrain a remporté deux trophées nationaux (Coupe de France 2018 et Trophée des Champions 2019) et quatre coupes continentales (Coupe de la Ligue 2018, Coupe de la Ligue 2019, Supercoupe UEFA 2020 et UEFA Europa League 2020). Sa contribution aux succès de l’OL a été particulièrement remarquable en 2020, où il a marqué six buts et offert neuf passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues.

[MadeInFoot] Mercato OL : Ça s’agite autour d’Houssem Aouar https://t.co/Mn82OQSvwi — Mercato Foot (@MercatoFoot) March 13, 2023

Ses performances avec l’Algérie

Une fois qu’Aouar aura fini d’intégrer l’équipe d’Algérie, on peut s’attendre à ce qu’il apporte aux vert son talent et son expérience. Son efficacité en tant que milieu de terrain et son goût pour le jeu offensif sont sûrs d’amener le style de jeu des fennecs vers de nouveaux sommets. Avec ses coéquipiers, Aouar devrait former une combinaison impeccable pour contribuer aux buts et aux matchs gagnants des Verts.

EXCLU🚨| Fares Chaïbi, Rayan Aït Nouri et Houssem Aouar figurent sur la liste définitive de Djamel Belmadi. 🇩🇿🤝🏼 pic.twitter.com/XB89AB9IjR — L’EQUIPE FOOT (@LEQUIPE__FOOT) March 5, 2023



Avec septembre 2023 comme date d’intégration officielle, Houssem Aouar aura presque deux années complètes pour s’entraîner et se mettre au diapason avec le reste des joueurs d’Algérie. Durant cette période, le jeune homme aura l’opportunité de recourir à des tactiques diverses et originales pour aider ses coéquipiers à triompher des adversaires.

Visiblement, le revirement de situation concernant Houssem Aouar a rempli les supporters algériens d’espoir et d’enthousiasme. Le jeune milieu de terrain a récemment démontré son engagement envers son pays natal et son envie de réaliser ses objectifs. Grâce à sa pratique rigoureuse et à son aptitude à acquérir de nouvelles techniques, Aouar a fortement augmenté les chances de l’équipe d’Algérie de remporter des titres.

Bien qu’il faille encore attendre jusqu’en septembre 2023 pour le voir enfin en action, la perspective de voir le jeune homme atteindre l’apogée de sa carrière avec l’équipe nationale est très excitante. On peut dire sans crainte que l’avenir des Fennecs est assuré.

Sources