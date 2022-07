Équipe nationale : Un international algérien au renfort! Découvrez de qui s’agit-il ?

Dans l’univers du foot, le sélectionneur national algérien Djamel Belmadi va apporter un changement au sein des Fennecs. Selon nos sources, un international algérien devrait compléter le milieu de terrain des Verts. Cette décision agira en faveur du rajeunissement de l’équipe pour le prochain mondial. Vous verrez plus de détails dans cet article.

Une nouvelle tête parmi les Verts

Pour anticiper les prochains matchs internationaux des fennecs, le coach national Djamel Belmadi va revisiter son équipe. Une mise à jour en accord avec la prouesse attendue prochainement.

L’objectif est de permettre à l’Algérie de concurrencer les équipes plus jeunes et plus prerformantes. Pour ce faire, le coach a commencé les sélections et son choix est tombé sur un footballeur international algérien.

Pour ou contre le retour de Nabil Bentaleb en sélection ? Donnez-nous votre réponse en commentaire ainsi que vos arguments 📝 pic.twitter.com/nY5tUY7o2A — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) July 25, 2022

Occupant la place de milieu de terrain, Nabil Bentaleb, évolue au sein du club français d’Angers. Notons que ce dernier a longuement été absent dans la sélection nationale. Mais on dirait bien que cela ne risque pas de durer longtemps vu l’offre que l’entraîneur Belmadi lui propose.

D’autant plus qu’il envisage de remettre les fennecs sur les rails. Et qu’effectivement force est de constater que la plupart des guerriers du désert n’ont plus l’âge pour affronter le prochain mondial. C’est pour cela que l’ancien milieu de terrain de Tottenham va rejoindre l’équipe nationale.

Le parcours unique de Nabil Bentaleb

Nabil Bentaleb a signé en début de saison avec le Club français Angers SCO, pour 3 ans.

Après un parcours réussi au sein de Schalke 04, son ancien contrat prend fin en 2021. Étant libre de choisir son camp, l’algérien a choisi de rejoindre les rangs du club français.

Sachez qu’il a évolué au sein de Tottenham avant de jouer en tant que milieu de terrain auprès du club allemand. Après quelques phases critiques, Nabil Bentaleb a su remonter la pente et redonner un second souffle à sa carrière avec le club d’Angers SCO.

On attend le verdict du sélectionneur national prochainement, pour qu’on revoie Bentaleb parmi les Verts, avec ses 35 sélections et ses 5 buts marqués.