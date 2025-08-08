Erreur d’affectation : Mohamed Laabidi, enfin intégré à la faculté de médecine de Monastir

L’histoire de Mohamed Laabidi, un étudiant en médecine qui a dû faire face à une erreur d’affectation, a suscité l’émoi et l’indignation. Après une longue bataille administrative, il est finalement intégré à la faculté de médecine de Monastir. Cet article revient sur ce parcours semé d’embûches, mettant en lumière les dysfonctionnements du système éducatif tunisien et la détermination d’un jeune homme à réaliser son rêve malgré les obstacles.

Découvrez comment Mohamed Laabidi a réussi à transformer une erreur en opportunité.

L’erreur d’orientation de Mohamed Laabidi : une affectation inattendue en archéologie

Une erreur administrative a conduit Mohamed Laabidi, brillant bachelier avec une moyenne de 18/20, à être orienté vers la filière archéologie à Kairouan, malgré l’absence de ce choix dans sa liste de vœux universitaires.

Cette méprise, qui a suscité l’étonnement de Laabidi, a été rectifiée, lui permettant finalement d’intégrer la faculté de médecine de Monastir, conformément à ses aspirations. L’importance de cette erreur réside dans le fait qu’elle aurait pu détourner Laabidi de son objectif ultime de servir son pays en tant que médecin.

Intervention salvatrice du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

L’intervention du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été déterminante dans la résolution de cette affaire. Les cadres et responsables du ministère ont fait preuve d’une grande réactivité en suivant de près le dossier de Laabidi et en rectifiant son orientation.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, Laabidi a exprimé sa gratitude envers le ministère et tous ceux qui l’ont soutenu. Il avait précédemment sollicité l’aide du ministère de l’Éducation, de la Présidence du gouvernement et de la Présidence de la République, soulignant l’urgence de sa situation.

Les ambitions futures de Mohamed Laabidi : un engagement envers la médecine et son pays

Mohamed Laabidi, désormais étudiant en médecine à Monastir, a exprimé son enthousiasme pour cette nouvelle étape de sa vie académique. Il a également réitéré son aspiration profonde à servir son pays en tant que médecin.

Dans une déclaration publique, il a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui l’ont soutenu durant cette période difficile, soulignant que ces gestes de solidarité resteront gravés dans sa mémoire. Laabidi est impatient de commencer ses études médicales, avec l’objectif ultime de contribuer au bien-être de ses concitoyens et de participer activement à l’amélioration du système de santé tunisien.