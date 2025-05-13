Escales historiques : Le Belem, majestueux voilier du 19è siècle, jette l’ancre à Tanger

Embarquez pour un voyage dans le temps à la découverte du Belem, ce voilier d’exception qui a marqué l’histoire maritime du 19ème siècle. Faisant escale à Tanger, ce trois-mâts barque français, véritable joyau du patrimoine naval, offre une plongée unique dans le passé. Laissez-vous séduire par son charme intemporel et sa majestuosité, témoins de l’époque des grandes explorations maritimes.

Cet article vous invite à lever l’ancre et à naviguer sur les traces de ce navire légendaire, symbole de l’aventure et de la découverte. Alors, prêts à hisser les voiles ?

L’arrivée du Belem à Tanger : un événement maritime culturel majeur

Le célèbre trois-mâts français « Belem », l’un des plus vieux voiliers encore en service, a jeté l’ancre samedi dernier au port de Tanger-Ville. Ce navire historique, construit en 1896, est ouvert gratuitement au public tout le week-end, offrant une plongée unique dans l’histoire maritime du XIXe siècle. À partir de la semaine prochaine, il sera accessible uniquement aux élèves des écoles locales.

Philippe Truquet, Consul général de France à Tanger, a salué cette initiative culturelle, rappelant que le Belem a récemment transporté la flamme olympique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le Belem : un voilier historique en mission de préservation de la mémoire de la navigation à voile

Classé monument historique en France, le Belem sillonne les océans avec une mission précieuse : préserver et transmettre l’héritage de la navigation à voile. Ce navire-musée offre au public une expérience immersive dans l’univers maritime du XIXe siècle. Aymeric Gibet, Commandant du Belem, souligne l’importance de ce trois-mâts dans le patrimoine maritime français.

Il rappelle également que le Belem a eu l’honneur de transporter la flamme olympique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette escale à Tanger est une occasion unique pour les visiteurs d’explorer ce navire exceptionnel, de découvrir son histoire captivante et d’échanger avec son équipage.

Le Belem à Tanger : une escale marquante dans son programme 2025

Cette visite du Belem à Tanger n’est pas une première. En effet, le navire avait déjà fait escale dans la ville en 2016, un retour très attendu par les habitants et les passionnés de navigation. Cette escale s’inscrit dans le cadre du programme ambitieux du Belem pour 2025. Le voilier prévoit de naviguer vers plusieurs pays, dont la France, le Portugal, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Une aventure maritime qui promet d’être riche en découvertes et en rencontres, permettant au Belem de continuer à partager son histoire fascinante et à préserver la mémoire de la navigation à voile.