Escapade au Maroc : l’expérience inattendue d’un duo de voyageurs

Partir à l’aventure, c’est s’ouvrir à l’inconnu et se laisser surprendre par des expériences inédites. C’est exactement ce qui est arrivé à un duo de voyageurs lors de leur escapade au Maroc. Leur périple, riche en découvertes et en émotions, a dépassé toutes leurs attentes.

Dans cet article, vous découvrirez comment ce pays aux mille et une facettes a su les charmer et les émerveiller. Préparez-vous à être transporté dans les souks animés de Marrakech, les dunes dorées du Sahara et les montagnes majestueuses de l’Atlas. Une aventure marocaine qui promet de vous faire voyager sans quitter votre siège.

Le voyage marocain tourne au cauchemar pour un couple néo-zélandais

Un couple de touristes néo-zélandais a vécu une mésaventure lors de leur séjour à Marrakech, au Maroc. À leur arrivée, ils ont découvert que les bagages de la femme avaient été égarés par la compagnie aérienne. Cet incident, qui n’était pas une première pour eux sur cette ligne aérienne, les a contraints à acheter une nouvelle valise et des vêtements de rechange.

Le coût total de ces achats imprévus s’est élevé à plus de 1.200 dollars. Cette expérience malheureuse souligne les défis auxquels peuvent être confrontés les voyageurs en cas de perte de bagages.

Le parcours du combattant pour obtenir un remboursement

Le couple a rencontré des difficultés majeures pour obtenir un remboursement. ITA Airways, la compagnie qui avait perdu les bagages, s’est déchargée de toute responsabilité. Le couple a alors été redirigé vers Air France, le transporteur réel. Cependant, selon les conditions générales de transport d’Air France, une demande de remboursement doit être soumise dans les 21 jours suivant la réception des bagages retardés.

Malheureusement, ce délai était largement dépassé en raison des démarches administratives entreprises auprès des compagnies aériennes. Le couple a également tenté de faire valoir son assurance voyage, mais sans succès. Cette expérience souligne les obstacles que peuvent rencontrer les voyageurs pour obtenir un remboursement en cas de perte de bagages.

Le rôle salvateur de l’assurance voyage

Le couple a tenté d’activer leur assurance voyage Cover-More, mais s’est heurté à un autre obstacle : la demande d’indemnisation devait être soumise dans les 60 jours suivant le retour, un délai déjà dépassé. C’est finalement l’assurance voyage Chubb Insurance Australia, liée à leur carte de crédit American Express, qui est venue à leur secours en remboursant intégralement les dépenses engagées.

Au total, le couple a dû naviguer entre deux compagnies aériennes et deux assurances voyage pour résoudre leur problème. Cette mésaventure met en lumière l’importance d’une bonne couverture d’assurance voyage et la nécessité de bien comprendre ses conditions.