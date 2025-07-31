ESM : Djamel Benlamri, une prolongation de contrat inattendue pour 2025 !

L’actualité footballistique est en ébullition avec une annonce qui a surpris plus d’un : Djamel Benlamri, le défenseur central de l’ESM, vient de prolonger son contrat pour la saison 2025-2026. Cette nouvelle, inattendue pour beaucoup, soulève plusieurs questions et suscite de nombreuses réactions. Qu’est-ce qui a motivé cette décision ? Comment cela va-t-il impacter l’équipe et la carrière du joueur ?

Cet article se propose de décrypter les enjeux de cette prolongation de contrat et d’analyser les perspectives qu’elle ouvre pour l’ESM et pour Djamel Benlamri. Restez connectés pour découvrir tous les détails de cette actualité brûlante.

Djamel Benlamri renouvelle son contrat avec Traraji Mostaganem pour la saison 2025-2026

Traraji Mostaganem a confirmé officiellement la prolongation du contrat de Djamel Benlamri pour la saison 2025-2026. L’annonce, faite sur les réseaux sociaux du club, met un terme aux spéculations concernant l’avenir du défenseur central chevronné.

« Nous sommes ravis d’annoncer que Djamel Benlamri restera avec nous pour une autre saison« , a déclaré le club, dissipant ainsi les incertitudes qui ont alimenté les discussions ces dernières semaines, notamment celles liées à un éventuel départ pour des raisons financières.

Benlamri, un pilier défensif pour Traraji Mostaganem

Depuis son intégration à Traraji Mostaganem l’année précédente, Djamel Benlamri a su apporter sa touche d’expertise et de leadership, contribuant ainsi à la stabilité défensive du club. Sa présence pour une saison supplémentaire est perçue comme un renforcement majeur pour l’équipe. Parallèlement, le club poursuit ses efforts pour consolider son effectif en prévision de la prochaine saison.

Quatre nouvelles recrues, dont Ben Khelifa et Benamara, ont déjà été confirmées. Le club a également renouvelé le contrat de Bouguettaya, un autre élément clé de l’équipe. Cependant, l’avenir de l’entraîneur Nadir Leknaoui reste incertain malgré la priorité accordée par le club à sa prolongation.

Renouvellement de Bouguettaya et incertitude autour de Leknaoui

Traraji Mostaganem a également confirmé le renouvellement du contrat de Bouguettaya, un acteur clé de l’équipe. Cependant, la situation de l’entraîneur Nadir Leknaoui reste floue malgré l’intérêt manifeste du club pour sa prolongation. Parallèlement, l’effectif s’est enrichi avec l’arrivée de joueurs expérimentés tels que Djabout et Motrani, apportant une expertise supplémentaire à l’offensive.

Ces mouvements stratégiques démontrent l’ambition du club de se positionner comme un concurrent sérieux dans le football algérien. Toutefois, l’incertitude entourant l’avenir de Leknaoui pourrait jeter une ombre sur ces développements positifs.