Espagne : L’Algérie se positionne comme un fournisseur de gaz stratégique

Une collaboration durable entre l’Algérie et l’Espagne

Selon Enagás, l’opérateur du réseau gazier espagnol, 25% des livraisons de gaz à l’Espagne en janvier 2021 provenaient d’Algérie. Cette situation est un retour à la normale après que les tensions diplomatiques avec Madrid se soient intensifiées lorsque le gouvernement espagnol a changé de position sur le Sahara occidental, conduisant la Sonatrach algérienne à revoir les prix du gaz. Ainsi, l’Espagne et l’Algérie sont devenus plus proches et ont signé un certain nombre d’accords stratégiques de grande importance.

Le principal accord porte sur la construction d’un nouveau gazoduc destiné à transporter alternativement du gaz naturel, de l’hydrogène et de l’ammoniac bleu et vert entre l’Italie et l’Algérie.

Pour sa part, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a affirmé que l’Algérie peut devenir un pionnier dans le domaine de l’énergie aux niveaux africain et mondial. Les États-Unis et le Nigéria suivaient sur la liste des principaux fournisseurs de l’Espagne avec respectivement 20,7 % et 20,2 %, tous les volumes étant expédiés sous forme de gaz naturel liquéfié. Les livraisons depuis la Russie ont triplé d’une année sur l’autre à 6 372 gigawattheures contre 2 178 GWh pour janvier 2021.

L’Allemagne et le Portugal rejoignent le projet franco-espagnol

Parallèlement, l’Espagne et la France lancent un projet franco-espagnol pour relier Marseille et Barcelone par un nouveau corridor d’exportation d’hydrogène. Paris et Madrid comptent sur ce nouveau projet pour fournir ce matériel à l’Europe, d’autant plus que l’accord inclut le Portugal et que l’Allemagne devrait le rejoindre.

Dans cette optique, l’Algérie a confirmé sa volonté de faire de l’Italie un hub énergétique majeur pour le continent européen et discuté avec l’Allemagne la possibilité d’établir des relations de coopération à travers des projets de partenariat mutuellement bénéfiques, notamment le développement, le transport et la commercialisation de l’hydrogène vert.

Les objectifs de l’Union Européenne concernant l’énergie renouvelable en 2030

Dans un rapport publié par le Conseil européen pour les relations internationales, il est estimé qu’en vue d’atteindre son objectif de zéro émission nette en 2030, l’Union européenne doit intensifier ses partenariats avec les pays d’Afrique du Nord dans le domaine des énergies renouvelables.

L’accord qui lie l’Algérie et l’Italie prévoit également une coopération économico-industrielle et élargira la coopération au domaine spatial. La visite de la Présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, a permis de ramener assez de contrats pour chauffer l’Italie durant le reste de l’hiver.

En conclusion, grâce à une coopération continue et des investissements importants, l’Algérie redevient la principale source de gaz pour l’Espagne. En outre, l’Algérie peut devenir un modèle pour l’Afrique du Nord et pour l’Europe en termes de gestion de l’énergie renouvelable. La collaboration entre l’Algérie et l’Italie, ainsi que la création d’un nouveau corridor d’hydrogène franco-espagnol, montre que l’Algérie est un acteur incontournable et très important pour l’Europe. Pourtant, seul le temps confirmera si ces collaborations et ces investissements auront un impact positif sur les parties prenantes à court ou à long terme.

