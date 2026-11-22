Le consulat général d’Espagne à Oran a repris l’accueil du public le 15 novembre 2026, dans de nouveaux locaux de la tour Safir, quartier Oumria (ex-Gambetta).

Les guichets ne reçoivent que sur rendez-vous. Pour les habitants des 22 wilayas de sa circonscription, une partie des démarches ne passe plus par eux : depuis juillet, l’apostille algérienne remplace la légalisation consulaire de nombreux documents.

Une fermeture prolongée deux fois depuis le 3 août

Annoncée le 3 août pour des travaux de maintenance, la suspension de l’accueil devait d’abord s’achever le 28 septembre selon l’avis actualisé le 20 septembre. Une nouvelle mise à jour, le 9 novembre, l’a repoussée au 16 novembre. Le consulat a rouvert partiellement dès le dimanche 15.

Les usagers dont le rendez-vous tombait pendant la fermeture doivent être recontactés un par un pour une nouvelle date. Les dépôts de visa au centre BLS International d’Oran n’ont jamais été interrompus. La nouvelle adresse est le boulevard Ould Kablia Saliha, tour Safir. La page du site consulaire consacrée à la circonscription affiche pourtant encore l’ancienne, rue Mohammed Benabdeslam.

Le poste ouvre du dimanche au jeudi, de 8 h 30 à 14 heures, et restera fermé les dimanches 6 et 27 décembre. Le standard répond au 042 06 76 96 et au 042 06 54 98. Le 06 61 21 12 21 est réservé aux urgences graves touchant des ressortissants espagnols.

État civil, nationalité, légalisations : un circuit par démarche

Chaque formalité a sa propre porte d’entrée, toujours par courriel. Pour transcrire une naissance, un mariage ou un décès, ou pour demander la nationalité espagnole, il faut d’abord s’inscrire sur la plateforme de rendez-vous en écrivant à [email protected], objet « CITA REGISTRO CIVIL », avec une photo du demandeur tenant son passeport.

Les actes algériens joints doivent être légalisés par le ministère des Affaires étrangères. Renvoyer le courriel avant quatorze jours peut retarder le dossier de deux mois, prévient le consulat. Un demandeur domicilié en Espagne peut passer par le registre civil de sa commune.

Les légalisations suivent un autre canal, inscription à [email protected], objet « CITA LEGALIZACIÓN ». Il faut résider dans la circonscription. Un rendez-vous couvre quinze documents au plus, et une même personne n’en obtient qu’un tous les trois mois. Depuis le 15 juin, ces rendez-vous se tenaient à l’Institut Cervantes d’Oran. Le consulat n’a pas indiqué s’ils rejoignent la tour Safir.

Apostille et visas : ce qui ne passe plus par le guichet

La Convention de La Haye de 1961 sur l’apostille s’applique à l’Algérie depuis le 9 juillet 2026, l’instrument d’adhésion ayant été déposé le 5 novembre 2025. Le consulat en tire la conséquence : tout document établi depuis cette date doit lui être présenté apostillé. Seuls les documents de moins de trois mois déjà légalisés par le ministère algérien des Affaires étrangères restent légalisés à Oran, sur rendez-vous.

L’apostille se demande sur la plateforme apostille.gov.dz ou auprès des services de cinq ministères. Pour un acte d’état civil, ce sont les daïras du chef-lieu de wilaya ; pour un casier judiciaire, le parquet général de la cour. Les vignettes s’achètent dans les recettes des impôts et les bureaux d’Algérie Poste.

Les visas de court séjour pour l’Espagne restent déposés chez BLS, selon quatre catégories fixées depuis le 1er janvier d’après le dernier visa espagnol obtenu. Un visa délivré par un autre pays Schengen renvoie à la catégorie Oran 1, celle des primo-demandeurs.

Sources