Non seulement l’Algérie figure parmi les fournisseurs les plus importants de pétrole dans le monde, mais elle est également l’un des principaux Etats producteurs et exportateurs de gaz naturel.

Effectivement, l’Algérie fournit des gaz à plusieurs pays européens, dont l’Espagne. Les accords entre les deux pays rencontrent actuellement des périodes difficiles.

Le contrat d’exportation de gaz naturel entre l’Algérie et l’Espagne menacé d’être résilié

D’après l’Autorité espagnole de gestion et de contrôle des stocks énergétiques CORES, l’Algérie figure en haut de liste des fournisseurs de gaz naturel en Espagne durant l’année 2021.

Cependant, le gouvernement algérien menace de résilier le contrat de fourniture de gaz avec l’Espagne suite à son revirement en faveur du Maroc sur les questions concernant le Sahara occidental.

En effet, l’Espagne prévoit d’acheminer « vers une destination tierce », notamment le Maroc. Cette décision a été prise afin d’aider le gouvernement Marocain à assurer sa sécurité énergétique.

Ces tensions diplomatiques entre Rabat et Alger concernent principalement l’auto-détermination du Sahara occidental. L’Espagne ayant rejoint la position marocaine qui veut annexer cette partie du Sahara, a mis en péril ses relations diplomatiques avec l’Algérie.

Cette situation a provoqué la rage des autorités algériennes qui, d’une part, menace de rompre l’accord sur la fourniture de gaz naturel, et d’autre part, a suspendu l’accord d’amitié avec l’Espagne.

Effectivement, le 27 avril 2022, le ministère de l’Energie en Algérie a menacé de ne plus respecter ses engagements contractuels avec l’Espagne si ce dernier venait à acheminer les gaz vers le Maroc.

Entre autres, après avoir décidé de soutenir le Maroc concernant l’auto-détermination du peuple Sahraoui, l’Algérie a suspendu le Traité d’Amitié, de bon voisinage et de coopération signé en 2002 avec l’Espagne.

Pour information, cet accord bilatéral a tacitement fait référence à la situation du Sahara occidental en édictant que les deux pays défendraient la position de l’ONU ainsi que l’organisation d’un référendum pour son auto-détermination.

L’Algérie ne veut pas que son gaz exporté vers l’Espagne, soit réexporté par ce dernier pour le Maroc. « Pas une molécule de gaz », tranche Amar Belani.https://t.co/dkTgm0BDUb — TSA Algérie (@TSAlgerie) March 10, 2022

L’Algérie : principal fournisseur de gaz à l’Espagne

L’Algérie a été le premier fournisseur de gaz à l’Espagne en 2021. La société des hydrocarbures algérienne Sonatrach a, en effet, fourni environ 42.7 % de gaz naturel, soit 178.000 GWhs, à l’Espagne.

Concernant les autres fournisseurs de l’Espagne, les Etats-Unis figurent au deuxième rang avec 14.4 %, soit 59.870 GWhs. Puis, en troisième position, le Nigéria qui a livré environ 47.690 GWhs.