ESS : Azzedine Arab fait un retour fracassant dans le monde du football, voici les détails

Le monde du football est en ébullition avec le retour fracassant d’Azzedine Arab à l’ESS. Après une absence remarquée, l’ancien prodige du ballon rond revient sur le devant de la scène pour apporter son expertise et sa passion au service de l’équipe. Un événement qui suscite déjà beaucoup d’enthousiasme et d’interrogations. Quels sont les détails de ce come-back tant attendu ? Quelles seront les implications pour l’ESS ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Restez connectés pour ne rien manquer de cette actualité brûlante qui promet de faire vibrer les amateurs de football.

Le parcours d’Azzedine Arab dans le football algérien

Azzedine Arab, ancien président par intérim de la Fédération Algérienne de Football (FAF) et du club, a été récemment nommé directeur sportif de l’ES Sétif. Après une pause de cinq ans, ce médecin de 63 ans revient sur la scène du football algérien. Sous la présidence d’Abdelhakim Serrar, il a rejoint la direction du club et a présidé la SSPA Black Eagles.

En 2020, il a brièvement occupé le poste de directeur général et de président effectif du club, mais n’a pas réussi à être élu à la Ligue de Football Professionnel (LFP). Suite au rachat de l’ES Sétif par Sonelgaz, Arab est chargé de ramener la stabilité et de restaurer la réputation du club.

Le retour d’Azzedine Arab à l’ES Sétif

Azzedine Arab, après une absence de cinq ans, revient à l’ES Sétif en tant que directeur sportif. Son parcours au sein de la Fédération Algérienne de Football (FAF) a été marqué par son rôle de vice-président lors de l’élection de Djahid Zefizef en 2022. Suite à la démission de ce dernier en juillet 2023, Arab a assuré la présidence par intérim de la FAF.

Son retour à l’ES Sétif intervient dans un contexte de changements et de défis pour le club, notamment suite au départ d’Abdelmoumene Djabou. Arab est donc attendu pour apporter de la stabilité et redorer le blason du club qui a connu des hauts et des bas lors de la dernière saison.

Les défis à relever pour stabiliser l’ES Sétif

Azzedine Arab fait face à plusieurs défis pour rétablir la stabilité au sein de l’ES Sétif. Depuis l’acquisition du club par Sonelgaz il y a deux ans, la direction sportive a rencontré des difficultés d’organisation. La situation s’est compliquée avec la démission d’Abdelkrim Bira de ses fonctions de directeur sportif et porte-parole l’été dernier, suivie du départ d’Abdelmoumene Djabou, qui occupait le poste de coordonnateur général.

En outre, le club traverse une période difficile sur le terrain, ayant subi quatre défaites consécutives et se retrouvant actuellement en position délicate dans le classement. Arab est donc attendu pour redresser la barre et ramener la sérénité au sein du club.