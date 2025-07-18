L’ESS, l’équipe de football qui fait vibrer les cœurs, a récemment accueilli de nouvelles recrues. Ces dernières ont su créer la surprise lors de leur première apparition sur le terrain, suscitant l’enthousiasme des fans. Découvrez dans cet article comment ces nouveaux joueurs ont réussi à marquer les esprits dès leur entrée en jeu. Une vidéo est également disponible pour revivre ces moments forts.

Les supporters de l’ES Sétif insatisfaits des nouvelles recrues et en conflit avec Sonelgaz

La déception est palpable chez les fans de l’ES Sétif face aux premières signatures du club, sur fond de tensions persistantes avec le propriétaire, Sonelgaz. Suite à la démission retentissante du directeur sportif, Azzedine Arab, le club a révélé ses nouvelles recrues sous la houlette du nouvel entraîneur allemand, Antoine Hey.

Le président Nabil Kebaili a tenté d’apaiser les esprits en expliquant que 12 joueurs ont été libérés et que 9 nouveaux seront recrutés, dont trois jeunes talents de 2005 et trois étrangers. Cependant, ce choix stratégique, notamment l’arrivée de jeunes joueurs du CS Constantine, semble être à l’origine de la démission d’Arab. Malgré ces efforts, l’ES Sétif, qui a terminé 6e au championnat, peine à retrouver son prestige d’antan.

Le président du CS Constantine rassure les fans malgré le départ d’Azzedine Arab

Face à l’inquiétude grandissante des supporters, Nabil Kebaili, président du CS Constantine, a pris la parole pour apaiser les tensions. Il a expliqué que la démission d’Azzedine Arab, directeur sportif, n’était pas liée aux choix de recrutement du club. Un comité a été formé pour sélectionner le nouvel entraîneur, Antoine Hey, et superviser les nouvelles signatures.

Parmi elles, trois jeunes prometteurs de la réserve du CS Constantine et trois joueurs étrangers. Ces décisions stratégiques, bien que controversées, visent à renforcer l’équipe après le départ de 12 joueurs. Malgré ces changements, le club, qui a terminé 6e au dernier championnat, peine à retrouver sa gloire passée.

Présentation des nouvelles recrues de l’ES Sétif et les défis à venir

Les trois premières signatures officielles du club sont désormais connues. Il s’agit de l’attaquant Isaad Lakdja, 26 ans, précédemment au Liban, du défenseur Lahcene Bouziane, 28 ans, en provenance de l’USM El Harrach, et de Kamel Hamidi, 29 ans, arrière droit du MC Alger.

Ces recrutements font partie d’une stratégie plus large visant à intégrer neuf nouveaux joueurs à l’équipe, dont trois jeunes talents nés en 2005 et trois joueurs étrangers. Malgré ces efforts, l’ES Sétif, qui a terminé à la sixième place du dernier championnat, doit encore faire face à de nombreux défis pour retrouver sa position parmi les meilleures équipes du pays.