Essaouira : Vaste coup de filet anti-drogue, voici les détails surprenants de l’opération

Essaouira, la cité des alizés, a récemment été le théâtre d’une opération anti-drogue d’envergure. Cette ville marocaine, connue pour son charme pittoresque et sa tranquillité, a vu ses rues s’animer d’une tout autre manière. L’opération, menée avec une précision chirurgicale, a dévoilé des détails surprenants qui ont de quoi étonner plus d’un.

Plongez au cœur de cette affaire hors du commun, où les forces de l’ordre ont démontré leur détermination à lutter contre le fléau de la drogue. Découvrez dans cet article les rebondissements inattendus de cette vaste opération qui a secoué Essaouira.

Opération anti-drogue réussie à Essaouira par la police et la DGST

Dans une opération conjointe, la police du district provincial d’Essaouira et la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) ont déjoué une tentative de trafic de drogue mardi matin. L’intervention a eu lieu près du littoral de la région Sidi Ishak, où trois individus liés à un réseau criminel international de stupéfiants ont été arrêtés.

Les forces de l’ordre ont saisi 80 ballots de chira, pesant au total 3 tonnes et 30 kilogrammes, ainsi que 29 jerricanes contenant 725 litres de carburants. Les suspects étaient également en possession de 120.000 Dhs, supposément provenant de leurs activités illégales. Ils sont actuellement en garde à vue pour enquête judiciaire.

Arrestations et saisies : détails de l’opération anti-drogue

Les suites judiciaires de l’opération

Suite à leur arrestation, les trois suspects ont été placés en garde à vue. Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l’étendue de cette activité criminelle et identifier d’éventuels complices. Les investigations se poursuivent afin de démêler les ramifications possibles de ce réseau criminel international de trafic de stupéfiants.

L’objectif est également de comprendre l’origine des 120.000 Dhs saisis lors de l’opération, supposés être le fruit de leurs activités illégales. Cette affaire met en lumière l’importance de la coordination entre les différentes forces de sécurité pour lutter efficacement contre le trafic de drogue.