Est-ce interdit de transporter de l’huile d’olive dans l’avion ? Voici les détails

De nombreux Algériens vivant en France se demandent s’il est illégal de transporter de l’huile d’olive à l’étranger. Cette question a été posée alors qu’ils rentraient chez eux.

Le transport de l’huile d’olive dans l’avion : autorisé ou interdit ?

Les Algériens emportent souvent beaucoup de biens avec eux lorsqu’ils quittent le pays. Au moment où les lois interdisant les exportations subventionnées par l’État existaient, les denrées alimentaires ont toujours été confisquées lors du passage des voyageurs algériens dans les ports ou les aéroports. Cela comprend l’huile de table, la farine, la semoule et le couscous. Cependant, les Algériens se demandent si l’huile d’olive est sujette à confiscation.

Bien que peu de personnes rentrent en France depuis l’Algérie ou la région kabyle avec des bidons d’huile d’olive dans leurs bagages, le liquide est toujours autorisé à être transporté. La raison en est que l’huile d’olive ne figure pas sur le cadre des produits financés par l’État.

Je savais que t'es ma cousine berbère 🤣 On a tous des histoires de bouteilles d'huile d'olive à raconter. J'te raconte pas celle de la bouteille qui s'est vidé dans la soute à bagage d'un @Airbus et on a du payer les frais de nettoyage 😱 De l'huile d'olive partout dans la soute — Mourad (@Mourad_DxB) March 22, 2022

Informations sur le transport d’huile d’olive dans un avion

Air Algérie vous permet d’emporter autant d’huile que vous le souhaitez sous forme de bagage. Il autorise un bagage gratuit de 10 kg en cabine. De plus, il exige que les sacs plus grands soient brisés en morceaux plus petits ne pesant pas plus de 32 kilogrammes chacun.

Air France impose à ses passagers de placer en cabine des liquides, pâtes et crèmes s’ils ne pèsent pas plus de 1 litre. Ils doivent être également contenus dans un sac transparent refermable ne dépassant pas 20 cm x 20 cm.

De plus, Air France limite le poids des objets placés en soute à 32 kilogrammes en première classe et en classe affaires, tandis que 23 kilogrammes sont autorisés en classe économique.