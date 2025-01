« Ester et Belkacem, le couple algéro-italien arrêté au Liban pour accusations d’espionnage »

Dans un monde où les frontières semblent de plus en plus floues, l’histoire d’Ester et Belkacem, un couple algéro-italien, nous rappelle que les tensions géopolitiques restent une réalité. Récemment arrêtés au Liban sous des accusations d’espionnage, leur cas soulève de nombreuses questions sur la sécurité internationale, les relations diplomatiques et les droits de l’homme. Dans cet article, nous allons explorer leur parcours, les circonstances de leur arrestation et les implications potentielles de cette affaire. Plongez avec nous dans ce récit captivant qui mêle amour, politique et mystère.

Le couple d’influenceurs algéro-italien kasoest arrêté au Liban

Belkacem Ben Arous et Ester, plus connus sous le nom de kasoest sur les réseaux sociaux, ont été appréhendés par les forces de sécurité du Hezbollah à Beyrouth. Leur absence de mise à jour depuis plus de 24 heures a suscité l’angoisse parmi leurs abonnés. Cette arrestation fait partie d’une série d’opérations menées par le Hezbollah pour déjouer des tentatives d’espionnage. Le couple, célèbre pour ses récits de voyage et conseils pratiques partagés sur Instagram, TikTok et YouTube, compte plus d’un million d’abonnés sur Instagram.

Les soupçons d’espionnage pesant sur le couple

Le duo kasoest a été arrêté à proximité du complexe Sayed al-Chouhada, dans le quartier de Roueiss à Beyrouth. Les autorités libanaises les suspectent d’avoir discrètement photographié une zone sensible. Une caméra GoPro dotée d’un système GPS a été confisquée lors de leur arrestation. Cette interpellation s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue des forces de sécurité libanaises face à plusieurs tentatives d’espionnage récemment déjouées.

Le profil du couple et leur popularité sur les réseaux sociaux

Belkacem Ben Arous, natif de Laghouat en Algérie, et Ester, originaire d’Italie, sont le duo derrière kasoest. Ils ont acquis une notoriété considérable grâce à leurs récits de voyage et conseils pratiques diffusés sur TikTok, Instagram et YouTube. Leur communauté est impressionnante avec 1,4 million de followers sur TikTok, 1 million sur Instagram et plus de 700 000 sur YouTube. Leur dernière publication, datant de mercredi dernier, dévoilait leur périple au Liban, laissant leurs abonnés dans l’incertitude suite à leur silence inhabituel depuis plus de 24 heures.