Et si le gaz algérien chutait, quelles solutions pour l’économie de l’Algérie ?

La baisse du cours du pétrole et du gaz naturel pourrait avoir un impact considérable sur l’économie algérienne. Le TTF néerlandais qui est la référence du gaz naturel en Europe passe de 118,50 euros le mégawattheure à 115 euros.

Cela devrait être une bonne nouvelle sur le pouvoir d’achat de la population face au taux de l’inflation qui est en constante hausse dans le monde entier. D’un autre côté, il faudra aussi évaluer les conséquences que cela pourrait avoir sur le plan économique du pays.

Alors que l’approvisionnement en gaz devenait inquiétant suite au conflit entre l’Ukraine et la Russie, la production de gaz en Europe, en Algérie et aux États-Unis a augmenté. Les pays qui dépendaient auparavant du gaz russe peuvent à présent devenir autonomes ou s’approvisionner ailleurs.

Les stocks sont d’ailleurs suffisamment importants pour permettre une baisse de prix. D’autant plus que l’Europe possède déjà 86% de la quantité de gaz qui lui est nécessaire.

L’exportation du gaz algérien, évalué à 1,34 milliard de dollars en 2021, passe à 5,6 milliards de dollars cette année. Il n’est pas sûr qu’il y ait une baisse de tarif du gaz au niveau des consommateurs, car les producteurs et les investisseurs accuseront une importante perte si cela se produit.

L'Algérie affiche certains des prix de l'énergie les plus bas au monde pour l'essence, l'électricité et le gaz.

Une production nationale à faible coût associée à des subventions gouvernementales se traduit par des prix des produits énergétiques parmi les plus compétitifs au monde https://t.co/BUYUuhEb8M

— Ibn_Hodna (@Chott_el_Hodna) November 19, 2022