Été 2025: La compagnie aérienne espagnole élargit son réseau vers le Maroc, une aubaine pour les voyageurs

L’été 2025 marque un tournant pour les voyageurs désireux de découvrir le Maroc. La compagnie aérienne espagnole, connue pour son service de qualité et ses tarifs compétitifs, élargit son réseau vers ce pays d’Afrique du Nord. Cette expansion promet de nouvelles opportunités pour les globe-trotters en quête d’exotisme et de dépaysement. Découvrez dans cet article comment cette initiative pourrait transformer vos projets de voyage et pourquoi le Maroc est une destination à ne pas manquer.

Restez connecté pour plus d’informations sur cette évolution majeure dans le monde du transport aérien.

Air Nostrum intensifie ses vols entre l’Espagne et le Maroc pour l’été 2025

Air Nostrum, la compagnie aérienne espagnole leader dans l’aviation régionale et reconnue parmi les plus grandes d’Europe, a dévoilé son plan de renforcement des liaisons aériennes entre l’Espagne et le Maroc pour la saison estivale 2025. En partenariat avec Royal Air Maroc, Air Nostrum augmentera la fréquence de ses vols directs entre Malaga et les villes marocaines de Tanger et Casablanca.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à améliorer la connectivité aérienne entre les deux pays. Avec une flotte de 46 avions desservant 59 destinations dans 9 pays d’Europe et d’Afrique du Nord, Air Nostrum continue de consolider sa position sur le marché européen.

Détails des nouvelles liaisons aériennes entre Malaga, Tanger et Casablanca

Les vols directs entre Malaga et Tanger, déjà en cours, se poursuivront jusqu’au 28 juin avec deux rotations par semaine, les mardis et samedis. Ils reprendront du 2 au 30 septembre sur le même rythme. Du 1er au 18 juillet, la fréquence augmentera à trois vols hebdomadaires (mardi, mercredi et samedi), avant de passer à cinq vols par semaine du 19 juillet au 31 août. Un total de 8.208 sièges seront disponibles sur cette route durant l’été 2025.

Parallèlement, Air Nostrum assurera des vols directs entre Malaga et Casablanca du 19 juillet au 30 août, avec trois dessertes par semaine, offrant un total de 1.900 sièges. Ces liaisons seront opérées en collaboration avec Royal Air Maroc.

Partenariat stratégique avec Royal Air Maroc pour renforcer la connectivité aérienne

Le partenariat entre Air Nostrum et Royal Air Maroc est une initiative stratégique visant à améliorer la connectivité aérienne entre l’Espagne et le Maroc. Ce partage de code permettra d’optimiser les liaisons aériennes, en offrant plus de flexibilité et de choix aux voyageurs. Grâce à sa flotte de 46 avions, Air Nostrum dessert actuellement 59 destinations dans 9 pays d’Europe et d’Afrique du Nord, dont le Maroc.

Cette collaboration avec Royal Air Maroc renforcera non seulement la présence d’Air Nostrum au Maroc, mais contribuera également à stimuler le tourisme et les échanges commerciaux entre les deux pays.