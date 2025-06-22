Été 2025 : Nouris Elbahr Ferries dévoile de nouvelles liaisons et offre une réduction exceptionnelle sur ses tarifs

L’été 2025 s’annonce sous les meilleurs auspices pour les voyageurs avec Nouris Elbahr Ferries. La compagnie maritime, reconnue pour son service de qualité et ses liaisons régulières, fait sensation en dévoilant de nouvelles destinations à découvrir. Et ce n’est pas tout ! Pour célébrer ces nouveautés, une réduction exceptionnelle est proposée sur ses tarifs. Une occasion en or pour planifier vos prochaines vacances et explorer de nouveaux horizons.

Restez connecté pour en savoir plus sur ces offres alléchantes et ces nouvelles liaisons qui promettent des voyages inoubliables.

Nouris Elbahr Ferries annonce des mesures attractives pour l’été 2025

La compagnie maritime algérienne Nouris Elbahr Ferries a dévoilé ses plans ambitieux pour l’été 2025, avec une augmentation des liaisons depuis Marseille et Alicante et une baisse significative des tarifs. En effet, les voyageurs pourront bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 27% sur leurs billets.

Ces nouvelles mesures visent à renforcer l’attractivité de la compagnie, qui a commencé ses opérations le 1er novembre 2024. Actuellement, Nouris Elbahr Ferries propose six traversées hebdomadaires entre Alger, Oran, Marseille et Alicante, mais prévoit d’intensifier ces liaisons pour répondre à une demande croissante.

Expansion et modernisation de la flotte de Nouris Elbahr Ferries

Le directeur général de Nouris Elbahr Ferries, Merouane Kheireddine, a révélé que des pourparlers sont en cours pour l’acquisition d’un nouveau navire afin d’étoffer leur flotte. Actuellement, la compagnie exploite un seul bateau sur les lignes Alger-Oran, mais envisage d’augmenter ce nombre pour répondre à une demande croissante.

À long terme, Nouris Elbahr Ferries prévoit d’étendre son réseau à d’autres ports algériens, notamment Mostaganem et Bejaïa, dans le but d’améliorer la connectivité maritime entre l’Algérie et l’Europe.

Contribution économique et compétitivité de Nouris Elbahr Ferries

Nouris Elbahr Ferries joue un rôle crucial dans le transport de marchandises, notamment durant le mois de Ramadan, où elle a assuré l’acheminement de 30 cargaisons de viande hebdomadaires, en plus d’autres produits divers. Cette activité soutient l’économie nationale en renforçant les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Europe.

Le directeur général, Merouane Kheireddine, a souligné la compétitivité des tarifs de la compagnie par rapport à ses concurrents. Il a également réaffirmé que l’objectif principal de Nouris Elbahr Ferries est d’améliorer constamment la qualité de ses services pour répondre au mieux aux attentes de sa clientèle.