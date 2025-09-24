Etihad Airways inaugure une nouvelle liaison : Abu Dhabi-Alger, un voyage inédit à découvrir

Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Émirats Arabes Unis, élargit son réseau mondial avec l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre Abu Dhabi et Alger. Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement des liens entre les deux pays et offre aux voyageurs une occasion unique de découvrir la richesse culturelle et historique de l’Algérie.

Préparez-vous à embarquer pour un voyage inédit, où modernité et tradition se rencontrent, au cœur de ces deux villes fascinantes. Restez connectés pour en savoir plus sur cette nouvelle route aérienne qui promet une expérience de voyage exceptionnelle.

Etihad Airways s’implante en Algérie, après Emirates

La compagnie aérienne Etihad Airways, basée aux Émirats arabes unis, a récemment officialisé son implantation sur le marché algérien. Elle prévoit de lancer une liaison directe entre Abu Dhabi et Alger, selon les informations rapportées par le site Visas & Voyages Algérie.

TRANSPORT | Avec le projet de faire d’Alger un HUB international, Etihad Airways, la compagnie nationale des Émirats arabes unis pour Abu Dhabi annonce le lancement d’un vol direct entre Alger – Abu Dhabi a partir de 2025. Etihad desservira Alger 4 fois par semaine à partir de… pic.twitter.com/EynPgkRwMb — Algeria Project (@Algeria3New) November 26, 2024

Cette nouvelle offre, qui comprendra quatre vols hebdomadaires à partir du 7 novembre 2025, permettra aux voyageurs d’affaires et de loisirs de bénéficier de trajets plus fluides et pratiques. Avec cette expansion, Etihad Airways devient la deuxième compagnie émiratie à desservir l’Algérie, après Emirates.

Quatre vols hebdomadaires entre Abu Dhabi et Alger dès novembre 2025

Etihad Airways a dévoilé les détails de sa nouvelle liaison directe entre Abu Dhabi et Alger. À partir du 7 novembre 2025, la compagnie émiratie proposera quatre vols directs par semaine, les samedis, dimanches, lundis et mercredis. Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’offrir aux voyageurs, qu’ils soient en déplacement professionnel ou en vacances, des options de voyage plus flexibles et fluides.

Les passagers auront ainsi l’opportunité de découvrir le riche patrimoine d’Alger, ses marchés vibrants et son littoral méditerranéen enchanteur. Cette nouvelle liaison renforcera également le réseau de destinations d’Etihad Airways au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, offrant davantage d’options aux voyageurs en partance ou en transit à Abu Dhabi.

Tarifs et avantages de la nouvelle ligne Abu Dhabi-Alger

La compagnie aérienne Etihad Airways propose des tarifs compétitifs pour sa nouvelle liaison entre Abu Dhabi et Alger. Un aller simple depuis Abu Dhabi vers Alger est affiché à 1.670 dirhams émiratis, avec un bagage en cabine de 7 kg inclus dans le tarif Basic. Pour ajouter un bagage en soute de 40 kg, les voyageurs peuvent opter pour le tarif Value moyennant un supplément de 80 dirhams.

Dans l’autre sens, l’aller simple d’Alger vers Abu Dhabi coûte 30.974 dinars algériens au tarif Basic, avec un supplément de 2.660 dinars pour le tarif Value incluant un bagage en soute. Cette initiative offre aux voyageurs une expérience de voyage plus fluide et pratique, tout en leur donnant l’occasion de découvrir le patrimoine culturel d’Alger.