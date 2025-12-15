Etihad Airways tire un trait sur l’Algérie, une décision qui laisse des voyageurs dans l’incertitude

Etihad Airways, la compagnie aérienne des Émirats arabes unis, a finalement renoncé à son projet de ligne vers l’Algérie.

Malgré une annonce initiale en 2024 et des réservations ouvertes pour cette nouvelle destination, le vol inaugural prévu en novembre 2025 n’a jamais eu lieu.

La compagnie aérienne a confirmé l’abandon définitif du projet sans donner plus d’explications.

Un projet ambitieux avorté

Annoncé en novembre 2024, le projet de ligne aérienne entre Abu Dhabi et Alger par Etihad Airways avait suscité beaucoup d’attentes.

La compagnie émiratie avait prévu de lancer cette nouvelle destination fin 2025, malgré un démenti formel de la direction de l’aéroport international d’Alger. Ce dernier avait affirmé qu’aucun accord n’avait été conclu pour l’ouverture de cette ligne.

TRANSPORT | Etihad Airways persiste & signe, malgré le démenti de l’aéroport international d’Alger. – Etihad Airways desservira l’Algérie à partir du 7 novembre 2025 avec des vols directs Alger – Abu Dhabi.

1 4 fréquences par semaine : Lundi, Mercredi, Vendredi & Dimanche 🛫… pic.twitter.com/tVXqeBu9jX — Algeria Project (@Algeria3New) September 16, 2025



Ignorant les contestations, Etihad Airways avait persisté dans son intention de desservir Alger. Elle avait même ouvert les réservations pour cette nouvelle destination, confirmant ainsi sa détermination à réaliser ce projet ambitieux.

Cependant, ce dernier a finalement été abandonné, mettant un terme à plus d’un an d’annonces, de reports et d’incertitudes.

Le vol inaugural manqué

Le 7 novembre 2025, date prévue pour le vol inaugural, est passée sans qu’aucun avion d’Etihad Airways n’atterrisse à Alger.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Haicem ZERTIT © (@haicem_zertit)



Cet échec a suscité de nombreuses interrogations et des inquiétudes parmi les passagers ayant réservé leurs billets.

Cinq jours plus tard, le 12 novembre, la compagnie aérienne a finalement annoncé que le lancement de la ligne était temporairement reporté.

Selon le communiqué, ce report était dû à des raisons indépendantes de sa volonté, sans donner plus de détails sur ces circonstances imprévues.

Abandon définitif et silence radio

Le 11 décembre 2025, AeroRoutes a révélé la mise à jour du programme de vols d’Etihad Airways, confirmant l’annulation de la liaison Abu Dhabi – Alger.

Depuis cette annonce, Etihad Airways est restée silencieuse, ne fournissant aucune explication publique sur cet abandon définitif.

Les voyageurs ayant réservé après le communiqué du 12 novembre se retrouvent dans l’incertitude, sans communication officielle concernant leur situation.

De son côté, la direction de l’aéroport d’Alger n’a pas réagi à cette annulation, laissant planer un voile de mystère sur les raisons de cet échec.