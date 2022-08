Étudier en Grande Bretagne : des bourses sont offertes aux diplômés Algérien – Découvrez les conditions d’obtention

L’ambassade britannique en Algérie vient d’annoncer l’ouverture des candidatures pour les bourses d’études en Grande Bretagne.

Une annonce faite en début de semaine par l’ambassadrice du Royaume-Uni en Algérie, Sharon Wardle. Ces bourses visent à fournir aux diplômés algériens, une continuité dans leurs formations de prédilection. Ceci en vue de l’obtention d’une maîtrise dans le domaine choisi.

Il s’agit de la bourse Chevening, qui a d’ailleurs contribué à la formation de plusieurs étudiants partout dans le monde.

📢 📚 👩‍🎓 👨‍🎓

You have been waiting for it. It is now happening!

– You are an #Algeria-n 🇩🇿 ✅

– Have a bachelor degree 📜 ✅

– 2 years of work experience ✅

– Good English ✅

You are already a potential awardee of the @CheveningFCDO 🥇 https://t.co/bhnLhDJYUl@SWardleFCDO https://t.co/w2X2S2T79m

— UK in Algeria (@ukinalgeria) August 2, 2022