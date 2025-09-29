Événement majeur à Sétif : 120 accords et partenariats signés lors du Salon international de l’industrie

Le Salon international de l’industrie à Sétif a été le théâtre d’un événement majeur pour le monde des affaires. Pas moins de 120 accords et partenariats ont été signés, marquant une étape importante dans le développement industriel de la région.

Cette manifestation, qui a rassemblé des acteurs clés de divers secteurs, a permis de jeter les bases de collaborations fructueuses et prometteuses pour l’avenir. Découvrez dans cet article les détails de ces accords et comment ils vont impacter l’économie locale et nationale.

Triomphe du premier salon international de l’industrie à Sétif

Le palais des expositions de Sétif a été le théâtre d’un événement majeur : le premier salon international de l’industrie, orchestré par « News Events ». Ce rendez-vous économique a connu un franc succès avec plus de 15.000 visiteurs, allant des opérateurs économiques aux étudiants en passant par les professionnels du secteur.

Naoufel Chorfi, porte-parole de l’organisateur, a souligné la diversité des exposants et l’affluence record. Les entreprises participantes ont pu mettre en lumière leurs capacités de production et affirmer leur présence sur les marchés nationaux et internationaux. En outre, près de 120 contrats et conventions de partenariat ont été signés lors de cet événement.

Accords industriels internationaux conclus lors du salon

Le salon a été marqué par la signature d’environ 120 contrats et conventions de partenariat, impliquant des entreprises industrielles locales et des investisseurs étrangers.

Parmi ces accords, quatre ont été conclus avec des entreprises chinoises pour l’approvisionnement en machines de construction, sept avec des sociétés turques dans le secteur des industries lourdes et trois avec des entreprises égyptiennes pour la fourniture de matériaux liés à l’assainissement et au dessalement de l’eau.

Ces collaborations internationales témoignent de l’ouverture du marché algérien aux opportunités de coopération industrielle mondiale.

Conférences et appel à une plus grande participation internationale

Le salon a également été l’occasion de tenir des conférences sur les perspectives d’évolution de l’industrie en Algérie, mettant l’accent sur l’intégration de l’innovation et des technologies modernes dans le processus de production.

Ces discussions ont permis d’explorer les moyens d’accompagner les exportateurs et de faciliter l’accès des produits nationaux aux marchés étrangers. De nombreux exposants ont salué l’initiative et ont appelé à une plus grande participation internationale lors des prochaines éditions du salon. Rappelons que cette première édition a vu la participation de 55 exposants représentant des entreprises d’Algérie, d’Egypte, de Turquie, de Corée du Sud et de Chine.