Évolution du cours du Dinar Algérien par rapport aux devises étrangères, ce Dimanche 19 février 2023

L’Algérie est riche de deux marchés de devises différents. Le premier est le marché officiel qui est régi par la Banque Centrale d’Algérie, et le second est le marché parallèle, plus connu sous le nom de « marché noir ».

Chaque marché propose des taux différents pour chaque devise et ces taux sont sujets à des fluctuations quotidiennes. Dans cet article, nous examinerons les taux de change en vigueur le dimanche 19 Février 2023 pour les principales devises étrangères en circulation en Algérie.

Taux de change officiels de la Banque Centrale d’Algérie le 19 Février 2023

Les devises sont cotées à des taux relativement bas, ce qui permet d’avoir une bonne stabilité des prix. Voici les taux fixés pour ce Dimanche 19 Février 2023 :

L’Euro s’échange à 145.67 DZD; Le Dollar US s’échange à 136.94 DZD;

Le Dollar Canadien s’échange à 101.43 DZD; Le Franc Suisse s’établit à 147.37 DZD.

Taux de change du marché parallèle le 19 Février 2023

Le marché parallèle algérien est connu sous le nom de « marché noir ». Les taux de change sur ce marché sont généralement plus élevés que ceux de la Banque Centrale d’Algérie. Ci-dessous, les taux du marché parallèle du jour :

Euro : Achat à 221.00, Vente à 223.00 Dollar US : Achat à 204.00, Vente à 207.00

Livre Sterling : Achat à 247.00, Vente à 250.00 Franc Suisse : Achat à 220.50, Vente à 226.00.

Analyse des taux de change du 19 Février 2023

Le marché officiel propose des taux relativement bas et stables, ce qui est très pratique pour les commerçants et les invesisseurs.

Cependant, ces taux sont bien inférieurs à ceux du marché noir, ce qui permet aux spéculateurs de profiter des fluctuations des taux de change. Les taux du marché noir sont en effet bien plus élevés et peuvent être très intéressants pour les personnes souhaitant acheter ou vendre des devises à un prix plus élevé.

Si vous êtes à la recherche des taux de change les plus intéressants, il est important de consulter les taux du marché officiel et du marché parallèle quotidiennement.

Une bonne connaissance des taux de change de chaque type de marché vous permettra de tirer le meilleur parti de vos transactions. Pour plus d’informations sur les taux de change en Algérie, vous pouvez consulter cette page : https://www.maghrebemergent.com/devise-algerie-marche-noir/, qui vous fournira les tableaux avec les taux du jour.