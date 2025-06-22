Excellence académique : Ariana, Kasserine, Ben Arous, Bizerte, Le Kef et la Manouba, berceaux des meilleurs bacheliers nationaux

L’excellence académique est un sujet qui suscite toujours l’admiration et le respect. En Tunisie, six régions se distinguent particulièrement par la qualité de leurs bacheliers : Ariana, Kasserine, Ben Arous, Bizerte, Le Kef et la Manouba. Ces berceaux du savoir sont le théâtre d’une compétition intellectuelle acharnée, où chaque année, des milliers de jeunes brillants s’affrontent pour décrocher le précieux sésame du baccalauréat.

Dans cet article, nous allons mettre en lumière ces régions et leurs meilleurs élèves, véritables symboles de l’excellence académique tunisienne.

Les brillants lauréats du baccalauréat 2025 issus de six gouvernorats tunisiens

La session principale du baccalauréat 2025 a révélé une performance exceptionnelle des élèves provenant des gouvernorats d’Ariana, Kasserine, Ben Arous, Bizerte, Le Kef et Manouba. Ces régions ont produit les meilleurs bacheliers du pays, avec des moyennes impressionnantes dans diverses sections.

Les résultats, annoncés samedi soir, ont mis en lumière des talents tels que Mohamed Nasraoui du Lycée Pilote d’Ariana qui a décroché la meilleure moyenne nationale de 19,95 en Mathématiques. Selon les statistiques du ministère de l’Éducation, le taux de réussite à cette session a atteint 37,08%, soit 53 721 élèves admis sur un total de 144 863 candidats.

Performances exceptionnelles des élèves par section et gouvernorat

D’autres élèves se sont également distingués lors de cette session du baccalauréat 2025. Eya Barhoumi, du Lycée Pilote de Kasserine, a brillé en Sciences Techniques avec une moyenne de 19,76. Aïcha El Fekih, du Lycée Pilote d’El Menzah 8 à Ariana, a dominé la section Sciences Expérimentales avec 19,66. En Informatique, Jihad Rizgani du lycée Nouvelle Médina 3 à Ben Arous a obtenu 19,53.

Mariem Ayadi, du lycée de Menzel Bouzelfa à Bizerte, a excellé en Économie et Gestion avec 18,54. Yasmine Ben Zouina, du lycée 2 Mars 1934 au Kef, a décroché le meilleur score en Sport avec 18,29. Enfin, Mohamed Malek Chaalali, du lycée Avenue de l’Indépendance à Manouba, a réalisé la meilleure performance en Lettres avec 16,64.

Impact de l’éducation sur les performances exceptionnelles

L’importance de l’éducation dans ces régions est indéniable. Elle a joué un rôle crucial dans la réalisation de ces résultats impressionnants. Les établissements d’enseignement ont fourni un environnement propice à l’apprentissage, permettant aux élèves de développer leurs compétences et de se surpasser.

Malgré les défis rencontrés, tels que la pression des examens et le volume de travail, ces étudiants ont fait preuve de résilience et de détermination pour atteindre l’excellence. Ces performances exceptionnelles sont le fruit d’un travail acharné, d’une préparation rigoureuse et d’un soutien constant de la part des enseignants et des parents.