Expansion audacieuse : Swissport élargit son réseau aéroportuaire en Algérie pour 2025

L’entreprise suisse Swissport, leader mondial des services aéroportuaires, fait preuve d’une ambition sans précédent en élargissant son réseau en Algérie. Cette expansion audacieuse, qui s’inscrit dans une stratégie de croissance à long terme, promet de transformer le paysage aéroportuaire algérien.

Découvrez comment Swissport compte renforcer sa présence en Algérie et quels sont les enjeux de cette expansion pour l’entreprise et le secteur aéroportuaire en général.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette initiative passionnante qui marque un tournant majeur dans l’histoire de Swissport.

Swissport étend ses opérations en Algérie avec une nouvelle plateforme

Swissport, le géant des services aériens, consolide sa présence en Algérie en inaugurant une nouvelle plateforme opérationnelle. Cette expansion s’aligne sur la stratégie de développement des infrastructures aéroportuaires du pays, offrant des services de manutention et d’assistance technique aux appareils.

Le 18 août, l’Établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine (EGSA-C) a confirmé le lancement des services de Swissport à l’aéroport international de Sétif – 08 Mai 1945, suite au succès rencontré à l’aéroport international d’Annaba – Rabah Bitat.

Swissport propose une gamme complète de services, incluant la manutention des bagages, l’assistance en piste, le ravitaillement en carburant des avions et le dégivrage des pistes.

Une stratégie de modernisation pour améliorer la qualité des services aéroportuaires

L’extension de Swissport en Algérie s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration des standards de qualité et de sécurité des services aéroportuaires. Selon l’EGSA-C, cette initiative devrait permettre à l’aéroport de Sétif d’accueillir de nouvelles compagnies aériennes et d’ouvrir de nouvelles destinations.

En effet, le développement des capacités opérationnelles de Swissport, leader mondial des services aéroportuaires présent dans plus de 300 aéroports, est un atout majeur pour répondre à la croissance du trafic aérien en Algérie et aux besoins d’investissements dans les infrastructures et les services au sol.

Swissport à Sétif : une réponse à la croissance du trafic aérien en Algérie

Face à l’augmentation constante de la fréquentation des aéroports algériens, l’arrivée de Swissport à Sétif est une réponse opportune. En effet, cette implantation permettra de satisfaire la demande croissante tout en alignant les standards opérationnels sur les normes internationales.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de croissance du trafic aérien en Algérie nécessitant des investissements conséquents dans les infrastructures et les services au sol.

Swissport International, maison-mère du groupe et principal fournisseur de services aéroportuaires dans le monde, renforce ainsi sa présence globale qui s’étend déjà à plus de 300 aéroports à travers le globe.