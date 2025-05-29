Expansion audacieuse : une banque algérienne conquiert le marché africain, voici les détails

L’expansion audacieuse d’une banque algérienne sur le marché africain fait l’objet de notre analyse aujourd’hui. Cette conquête économique, qui s’inscrit dans une dynamique de croissance et de diversification, est un véritable tour de force dans le paysage financier du continent. Quels sont les enjeux de cette expansion ? Comment cette banque a-t-elle réussi à se positionner comme un acteur majeur sur ce marché concurrentiel ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble, en détaillant les stratégies adoptées et les défis relevés par cette institution financière algérienne.

Restez avec nous pour explorer cette fascinante aventure économique en Afrique.

Expansion de l’Algerian Union Bank en Mauritanie

L’Algerian Union Bank (AUB) poursuit son expansion à l’étranger, avec un accent particulier sur la Mauritanie. Inaugurée en septembre 2023 à Nouakchott en présence de deux membres du gouvernement algérien, l’AUB a récemment annoncé l’ouverture d’une troisième agence dans le pays.

Selon Mohamed Zerrouki, directeur commercial de l’AUB, cette nouvelle agence sera située à Zouérate, une ville du nord de la Mauritanie, et ouvrira ses portes en juin prochain. Cette annonce s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’AUB pour étendre son réseau en Mauritanie.

Objectifs et critères de sélection des projets de l’AUB pour 2025

L’AUB a dévoilé ses ambitions pour 2025, qui comprennent le lancement d’activités de financement, l’accélération du traitement des transactions internationales et l’accompagnement des clients dans leurs interactions avec les opérateurs algériens. Pour la sélection de ses projets, l’AUB se base sur trois critères principaux : la viabilité, la rentabilité et la contribution à la coopération économique entre l’Algérie et la Mauritanie.

Ces critères permettent à l’AUB de soutenir des projets qui renforcent non seulement son portefeuille, mais aussi les liens économiques entre ces deux pays.

Organisation et perspectives de l’AUB en Mauritanie

L’année 2024 a été marquée par la structuration de l’AUB, avec la mise en place de son organisation, ses procédures et les différents modules de son système d’information. Une étude approfondie du marché mauritanien a également été réalisée pour mieux comprendre ses spécificités.

Actuellement, l’AUB opère à travers deux agences situées à Nouakchott et Nouadibou. Pour l’avenir, l’AUB envisage le financement des opérations d’exportation de l’Algérie vers la Mauritanie, ainsi que d’autres projets d’investissement, prévus pour cette année.