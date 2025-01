Expansion de la grande banque turque en Algérie : une nouvelle ère financière s’annonce

L’expansion internationale des banques est un phénomène courant dans le monde financier. Cependant, lorsque la grande banque turque annonce son intention de s’étendre en Algérie, cela marque le début d’une nouvelle ère financière. Cette décision stratégique pourrait non seulement renforcer les liens économiques entre la Turquie et l’Algérie, mais aussi redéfinir le paysage financier algérien. Dans cet article, nous allons explorer les implications potentielles de cette expansion et ce qu’elle signifie pour l’avenir de l’économie algérienne. Restez avec nous pour découvrir comment cette initiative pourrait changer la donne dans le secteur bancaire algérien.

Ziraat Bank, la plus grande banque publique turque, s’implante en Algérie

La première succursale algérienne de Ziraat Bank, la plus grande institution financière publique de Turquie, a ouvert ses portes. Cette expansion s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’investissement de la banque à travers l’Afrique. Après l’Égypte, l’Algérie devient le deuxième pays africain à accueillir une succursale de cette banque. L’objectif est de renforcer la coopération économique et financière entre la Turquie et l’Algérie, tout en soutenant les entrepreneurs turcs actifs sur le continent africain.

L’Algérie, un partenaire clé pour la Turquie

Alpaslan Cakar, directeur général de Ziraat Bank, a souligné l’importance stratégique de l’Algérie lors de l’inauguration de la nouvelle succursale le 22 janvier. Avec plus de 6 milliards de dollars d’investissements turcs et un commerce bilatéral en constante augmentation, l’Algérie est un partenaire clé pour la Turquie. La nouvelle succursale offrira une gamme de produits et services financiers qui devraient renforcer considérablement les liens économiques entre les deux pays. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de Ziraat Bank d’étendre son réseau international, qui compte désormais des points de service dans 20 pays.

Une présence internationale forte pour Ziraat Bank

La banque turque Ziraat Bank, fondée en 1863, est aujourd’hui présente dans 20 pays à travers le monde, dont l’Europe, le Moyen-Orient, les Balkans, le Caucase, l’Afrique et l’Asie. Avec un total de 127 points de service à l’échelle mondiale, elle soutient activement le commerce extérieur de la Turquie. En tant que plus grande banque d’État de Turquie, avec des actifs s’élevant à 147 milliards de dollars, son expérience et sa présence internationale sont des atouts majeurs pour apporter une valeur ajoutée durable au secteur bancaire algérien.