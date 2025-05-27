Expansion hôtelière à Oran : 14 nouveaux établissements obtiennent leur feu vert pour 2025

L’industrie hôtelière à Oran connaît une croissance significative, avec l’approbation récente de 14 nouveaux établissements. Cette expansion promet de dynamiser le secteur du tourisme dans la région et d’offrir aux visiteurs une gamme plus large d’options d’hébergement. Découvrez comment cette évolution pourrait transformer le paysage hôtelier d’Oran et quels sont les avantages potentiels pour la ville et ses habitants.

Restez connectés pour en savoir plus sur ces projets passionnants qui façonnent l’avenir du tourisme à Oran.

Oran accueille 14 nouveaux hôtels pour stimuler le tourisme

Houria Meddahi, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, a annoncé l’octroi des autorisations d’exploitation à 14 nouveaux établissements hôteliers à Oran. Cette initiative, qui s’inscrit dans la politique du président Abdelmadjid Tebboune visant à dynamiser le secteur du tourisme, devrait augmenter la capacité d’accueil de la wilaya de 1.800 lits supplémentaires, portant le total à près de 24.000 lits.

En outre, ces nouveaux établissements devraient créer environ 540 emplois, contribuant ainsi à la génération de richesse et à l’amélioration des services touristiques dans la région.

Un impact significatif sur l’emploi et la capacité d’accueil touristique

L’ouverture de ces nouveaux hôtels aura un effet notable sur le tourisme local. En effet, avec l’ajout de 1.800 lits, la capacité d’accueil totale de la région atteindra près de 24.000 lits. Cela permettra d’accueillir un plus grand nombre de visiteurs, renforçant ainsi l’attractivité touristique d’Oran. Par ailleurs, ces établissements généreront environ 540 emplois, stimulant l’économie locale.

Parmi les hôtels inaugurés, l’hôtel « 2H » se distingue par sa capacité de 390 lits et la création de 125 emplois, illustrant concrètement l’impact positif de ces nouvelles structures sur l’emploi et le tourisme.

Rénovation des hôtels : un investissement majeur de l’État

En parallèle à ces nouvelles constructions, l’État a financé la rénovation de 65 hôtels existants, dont le « Grand Hôtel » d’Oran. Cette restauration a été saluée pour sa qualité et son respect du patrimoine architectural et historique de l’établissement. La ministre a souligné l’importance de l’utilisation de compétences nationales et de matériaux locaux dans ces projets de rénovation.

Ces efforts contribuent non seulement à préserver le patrimoine culturel du pays, mais aussi à dynamiser le tourisme local. Le « Grand Hôtel » d’Oran, avec son cachet unique, est un exemple parfait de cette stratégie réussie.