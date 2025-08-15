Expansion industrielle : Stellantis Algérie prévoit de produire deux nouvelles marques, un tournant majeur pour 2025

L’industrie automobile algérienne est sur le point de connaître une transformation majeure. Stellantis Algérie, acteur clé du secteur, a annoncé des plans ambitieux pour l’expansion de sa production locale. L’entreprise envisage d’introduire deux nouvelles marques dans son portefeuille de production, marquant ainsi un tournant décisif dans son histoire. Cette annonce suscite déjà beaucoup d’anticipation et de spéculations.

Quels seront ces nouveaux venus ? Comment cela va-t-il impacter le paysage automobile algérien ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article. Restez avec nous pour découvrir les détails de cette évolution passionnante.

Stellantis élargit sa production en Algérie avec deux nouvelles marques

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion en Algérie, Stellantis prévoit d’intégrer deux nouvelles marques à la production de son usine de Tafraoui dès 2026. Cette décision s’inscrit dans une volonté de segmentation du marché pour répondre à une demande plus diversifiée. En ajoutant ces marques à la production aux côtés de Fiat, Stellantis cherche à reconstruire l’offre locale et à segmenter intelligemment son marché.

Cette initiative vise également à anticiper l’arrivée de nouvelles marques mondiales sur le marché automobile algérien.

Opel et Alfa Romeo, deux marques complémentaires pour une offre diversifiée

Stellantis envisage d’intégrer à sa production les modèles Opel et Alfa Romeo, deux marques aux positionnements distincts mais complémentaires. Opel, marque généraliste allemande, se situe dans le milieu de gamme avec des véhicules alliant technologie et esthétisme pour une clientèle exigeante. Alfa Romeo, quant à elle, vise le segment premium avec des produits raffinés destinés à une niche en quête de distinction.

Parmi les modèles potentiels figurent le Frontera d’Opel, basé sur la plateforme STLA, et le SUV « Junior » d’Alfa Romeo, reposant sur la plateforme CMP. Cette stratégie permettrait d’enrichir l’offre locale tout en optimisant les chaînes de production.

Stellantis : une stratégie de diversification industrielle pour l’Algérie

La stratégie de Stellantis en Algérie ne se limite pas à un simple déploiement industriel. Elle vise une reconfiguration durable du paysage automobile local, avec une offre segmentée en trois niveaux : populaire, généraliste et premium. Cette dynamique s’inscrit dans le plan « Dare Forward 2030 » de Stellantis, visant à renforcer sa présence sur les marchés émergents, notamment en Afrique.

L’usine de Tafraoui deviendrait ainsi un pôle industriel multifacette, faisant de l’Algérie une base de production et de distribution continentale. En introduisant Opel et Alfa Romeo aux côtés de Fiat, Stellantis démontre une compréhension fine des dynamiques de consommation algériennes, tout en consolidant son rôle d’acteur structurant du secteur automobile local.