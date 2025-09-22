Expansion mondiale d’Air Algérie : 104 avions et de nouvelles routes en 2025

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale de l’Algérie, est en pleine expansion. Avec une flotte déjà impressionnante, elle prévoit d’ajouter 104 avions supplémentaires à son arsenal. Mais ce n’est pas tout, de nouvelles routes sont également prévues pour élargir son réseau mondial.

Cette stratégie ambitieuse vise à renforcer sa position sur le marché international et à offrir plus d’options de voyage à ses clients. Découvrez dans cet article les détails de cette expansion et comment Air Algérie compte se hisser parmi les leaders du transport aérien mondial.

Expansion ambitieuse de la flotte aérienne d’Air Algérie

Dans le cadre d’un plan stratégique audacieux, Air Algérie envisage d’élargir considérablement sa flotte aérienne. Selon les détails fournis par le PDG, Hamza Benhamouda, la compagnie prévoit d’acquérir 34 nouveaux avions de diverses tailles, avec une première livraison attendue pour le dernier trimestre 2025.

[#Aviation][#Transport] Air Algérie envisage d’acquérir 60 nouveaux avions Dans un entretien accordé au journal londonien arabophone, Araby Al Jadid. Le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, affirme que « la compagnie entame une phase de renouvellement de sa flotte après la mise… https://t.co/bpo6cR2R8s pic.twitter.com/sXZXca76k8 — Perspective algérienne (@PerspectiveDZ) September 20, 2025

Cette expansion se poursuivra progressivement jusqu’en 2028, avec une augmentation potentielle de la flotte pouvant atteindre 60 appareils à moyen terme. Parallèlement, la capacité de la nouvelle filiale, Domestic Airlines, sera renforcée pour répondre à la demande croissante sur le marché intérieur.

Élargissement du réseau international d’Air Algérie

Air Algérie prépare l’ouverture de nouvelles routes aériennes vers plusieurs villes clés sur trois continents. Parmi les destinations envisagées figurent Guangzhou et Kuala Lumpur en Asie, Addis-Abeba, Johannesburg, Libreville et N’Djamena en Afrique, ainsi que des villes nord-américaines.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’Algérie de se positionner comme un hub aérien international majeur. Grâce à sa situation géographique stratégique, l’Algérie peut relier ces continents en moins de 12 heures de vol, offrant ainsi une alternative attrayante aux grands hubs aériens du Golfe et d’Europe.

Politique tarifaire compétitive et partenariats stratégiques d’Air Algérie

Air Algérie compte renforcer sa présence internationale en adoptant une politique tarifaire compétitive pour rivaliser avec les grands hubs aériens du Golfe et d’Europe. Le PDG de la compagnie, Hamza Benhamouda, a également souligné l’importance des partenariats stratégiques pour élargir leur rayonnement mondial.

Par ailleurs, Air Algérie mise sur la digitalisation de ses services et l’adoption des standards de qualité internationaux, soutenus par l’État algérien et les récentes réformes législatives dans le secteur aéronautique.

Ces efforts ont contribué à une croissance impressionnante de plus de 45% au cours de la dernière décennie, témoignant de l’efficacité de leur stratégie de développement ambitieuse et de leur optimisation opérationnelle.