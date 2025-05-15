Expatriée en Algérie : son étonnement face à sa première facture d’eau exorbitante

L’expatriation est une aventure qui réserve bien des surprises, parfois agréables, parfois moins. C’est ce qu’a découvert une ressortissante étrangère installée en Algérie lorsqu’elle a reçu sa première facture d’eau. Un montant exorbitant qui a suscité son étonnement et l’a poussée à partager son expérience. Dans cet article, nous allons explorer cette histoire, comprendre les raisons de cette facture salée et voir comment elle a géré cette situation inattendue.

Une plongée dans le quotidien d’une expatriée en Algérie qui met en lumière les défis auxquels peuvent être confrontés ceux qui choisissent de s’installer dans un pays étranger.

L’Algérie : un choix de prédilection pour les expatriés

Malgré les appréhensions initiales, l’Algérie se révèle être une destination de choix pour les expatriés, en particulier les Franco-Algériens. Au-delà de son attrait touristique, l’Algérie séduit par sa richesse culturelle et l’hospitalité légendaire de ses habitants, facilitant ainsi l’intégration.

De plus, le coût de la vie y est nettement inférieur à celui de la France, avec des produits de base largement subventionnés par l’État. Cette réalité économique, couplée à l’augmentation du nombre de Franco-Algériens qui choisissent de s’y installer, fait de l’Algérie une destination de plus en plus prisée.

Subventions étatiques : un atout majeur pour le coût de la vie en Algérie

L’État algérien joue un rôle crucial dans l’accessibilité économique du pays, notamment grâce à sa politique de subvention des produits de première nécessité. Le pain, l’huile, le sucre et le lait, entre autres, bénéficient d’un soutien financier de l’État, rendant ces denrées plus abordables pour les résidents. Même l’eau, élément essentiel à la vie quotidienne, est fortement subventionnée.

Par exemple, une expatriée franco-algérienne a récemment partagé sa surprise sur les réseaux sociaux en découvrant que sa facture d’eau pour deux mois n’était que de 5 €. Ces subventions, bien que parfois critiquées, contribuent à rendre le coût de la vie en Algérie nettement inférieur à celui de la France, attirant ainsi de plus en plus d’expatriés.

La réaction des internautes face à la facture d’eau d’une expatriée

La vidéo de l’expatriée franco-algérienne, partagée sur TikTok, a suscité une vague de réactions. Elle y dévoilait sa première facture d’eau en Algérie, d’un montant de 1.263 DZD pour deux mois, soit environ 5 €. Si cette somme peut sembler dérisoire pour ceux qui calculent en euros, elle a néanmoins suscité un débat parmi les internautes.

Nombreux sont ceux qui ont souligné que ces tarifs subventionnés, bien que bénéfiques pour les résidents, peuvent paraître insignifiants uniquement aux yeux des expatriés habitués aux prix européens. Cette histoire met en lumière les différences économiques entre l’Algérie et l’Europe, tout en soulignant l’impact des subventions étatiques sur le coût de la vie.