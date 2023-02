Exploitation d’hydrocarbures en Algérie – Le groupe pétrolier américain Chevron négocie avec Sonatrach

Le groupe pétrolier américain Chevron est en pourparlers pour un accord dans l’exploration d’hydrocarbures en Algérie avec Sonatrach. Le groupe a signé un mémorandum d’entente en 2020 avec Sonatrach dans l’industrie des hydrocarbures. En récentes négociations, Chevron a envoyé des représentants à Alger pour rencontrer des responsables algériens.

Chevron a relancé les négociations sur un investissement en Algérie au cours des deux derniers mois. Les sources proches du dossier indiquent que le groupe a envoyé des représentants des relations gouvernementales, de la sécurité et du développement des affaires à Alger. Certains de ces représentants ont rencontré des responsables algériens.

La porte-parole de Chevron n’a pas souhaité commenter sur les opportunités d’affaires spécifiques. Cependant, elle a confirmé que l’Algérie a accordé au groupe l’accès aux données sur les bassins de l’Ahnet, de Gourara et de Berkine. Ce sont les trois gisements de gaz naturel plus importants du pays.

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu récemment l’ambassadrice des États-Unis d’Amérique en Algérie, Elizabeth Moore Aubin. Une rencontre pour discuter des relations bilatérales dans le domaine de l’énergie et des mines ainsi que des perspectives de renforcement de ces relations.

Les deux parties ont mis en avant les opportunités d’investissement et les échanges d’expériences dans le domaine des hydrocarbures, des énergies renouvelables, ainsi que des mines.

#USA 🇺🇸 Ambassador to #Algeria 🇩🇿, Elizabeth Moore Aubin, hails new investment framework as "very attractive" for American companies!

🗣️ Aubin adds that strengthening bilateral ties and driving more US investment to Algeria top priority during her mandate. pic.twitter.com/11i3N0dKFE

