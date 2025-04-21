Exploration culinaire : le célèbre chef Mohamed Cheikh dévoile les trésors 100% algériens

Plongez au cœur de l’Algérie à travers sa gastronomie, guidé par le célèbre chef Mohamed Cheikh. Ce dernier, reconnu pour son talent et sa créativité culinaire, nous invite à découvrir les trésors cachés de la cuisine algérienne. Un voyage gustatif qui promet d’éveiller vos papilles et de vous faire découvrir des saveurs authentiques et inédites.

Préparez-vous à une exploration culinaire unique, où chaque plat raconte une histoire, chaque recette est un héritage. Laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité de cette cuisine méconnue, qui a tant à offrir.

Le chef Mohamed Cheikh explore la richesse naturelle et culturelle de l’Algérie

Un voyage en Algérie est une véritable immersion dans une diversité naturelle et culturelle exceptionnelle. C’est ce qu’a découvert le célèbre chef français d’origine algérienne, Mohamed Cheikh, lors de sa visite dans son pays natal. Vainqueur de la saison 12 de Top Chef en 2021, il a profité de cette occasion pour explorer les produits agroalimentaires locaux, rivalisant avec les grandes marques internationales.

Dans une vidéo partagée sur TikTok à ses 170 000 abonnés, le chef a mis en lumière des produits algériens emblématiques, mais aussi des découvertes culinaires moins connues, témoignant de l’innovation et du dynamisme du secteur agroalimentaire algérien.

Mohamed Cheikh partage son expérience de shopping local en Algérie sur TikTok

Sur sa chaîne TikTok, Mohamed Cheikh a partagé une vidéo de lui parcourant les allées d’un supermarché à Oran, sélectionnant divers produits algériens. Parmi ses choix, des classiques comme le soda Hamoud Boualem, le camembert Tassili et les gâteaux Bimo. Il a également mis en avant des produits moins connus, tels que des chips à la sauce algérienne et une pâte à tartiner à la crème de noisette de la marque Palmary.

Le chef a aussi choisi des produits locaux rappelant des marques internationales, comme les barres chocolatées Happy et les biscuits Maxon. Sa vidéo a suscité des réactions positives, les abonnés saluant la qualité des produits algériens et leur volonté de les ramener en France.

Les produits algériens : une alternative de qualité aux produits importés selon Mohamed Cheikh

Le chef franco-algérien, Mohamed Cheikh, a exprimé son enthousiasme pour les produits algériens dans sa vidéo TikTok. Il a souligné leur qualité et leur goût, affirmant qu’ils n’ont rien à envier aux produits importés. Il a même encouragé l’idée d’acheter des produits algériens pour les ramener en France, inversant ainsi le flux habituel d’importation.

Les internautes ont réagi positivement à cette initiative, partageant leurs propres expériences positives avec les produits algériens. Certains ont même témoigné de la délicieuse saveur des produits algériens consommés pendant le Ramadan. Ces commentaires confirment l’opinion du chef sur la qualité supérieure des produits algériens.