Exploration en Algérie : une Franco-Algérienne révèle ses trésors cachés à ne pas manquer

L’Algérie, pays aux mille facettes, regorge de trésors cachés qui ne demandent qu’à être découverts. Une Franco-Algérienne passionnée d’exploration et de voyages nous dévoile ses pépites secrètes, des lieux à couper le souffle qui méritent d’être mis en lumière. Des montagnes de l’Atlas aux plages paradisiaques de la Méditerranée, en passant par les ruelles pittoresques des villes millénaires, elle nous invite à un voyage unique au cœur de son pays natal.

Préparez-vous à embarquer pour une aventure inoubliable à travers l’Algérie, où histoire, culture et nature se mêlent pour offrir un spectacle d’une beauté saisissante.

Les délices culinaires algériens : une quête pour la diaspora

La diaspora algérienne en Europe est constamment à la recherche des saveurs authentiques de leur pays d’origine. Ces produits locaux, souvent difficiles à trouver ou coûteux en Europe, sont une véritable mine d’or pour ces Algériens vivant à l’étranger. Lors de leurs visites en Algérie, ils n’hésitent pas à remplir leurs valises de ces trésors culinaires, parfois au-delà des limites autorisées à l’exportation.

Une influenceuse franco-algérienne sur TikTok a récemment partagé sa liste de produits incontournables à découvrir en Algérie, allant de la nourriture aux cosmétiques, en passant par les produits ménagers et de cuisine. Parmi les produits alimentaires recommandés, on retrouve la pâte à tartiner El Mordjene, les tablettes de chocolat Story, les barres chocolatées Dreamy, ainsi que les caissettes de gâteaux et la poudre de vanille El Mordjene.

Ustensiles de cuisine algériens : un rapport qualité-prix imbattable

L’influenceuse a également mis en avant une sélection d’ustensiles de cuisine algériens, vantant leur robustesse et leur prix abordable. Parmi eux, un rouleau à pâte très fin, un fouet solide, des louches en inox, divers moules à gâteaux et emporte-pièces, ainsi que des boîtes à gâteaux. Elle a également craqué pour un service de tasses à café, disponible pour moins de 15 euros les 24 pièces.

Ces ustensiles, selon elle, sont non seulement de bonne qualité, mais aussi beaucoup plus économiques qu’en Europe, ce qui justifie largement leur achat lors d’un séjour en Algérie.

Les cosmétiques algériens : une alternative naturelle et abordable

L’Algérie offre également un large éventail de produits cosmétiques, comme l’a souligné l’influenceuse. Elle a notamment mis en avant les déodorants des marques Venus et Flux, qui ont la particularité de ne pas contenir d’aluminium, un composant souvent critiqué pour ses effets potentiels sur la santé. Parmi les autres produits recommandés, on retrouve la crème Venus, le shampoing à l’huile de nigelle de Venus, très populaire sur les réseaux sociaux, ainsi qu’un gel douche et un savon au soufre, réputé pour ses bienfaits sur les imperfections du visage.

Ces produits, en plus d’être naturels et efficaces, sont également beaucoup plus abordables qu’en Europe, ce qui explique leur popularité auprès de la diaspora algérienne.